Carcere di Alba, la direttrice rassicura: "Cantiere allestito, fine lavori attesa entro ottobre”

Nel pomeriggio di mercoledì 4 gennaio, il sindaco di Alba Carlo Bo ha incontrato il direttore reggente della Casa di Reclusione “Giuseppe Montalto”, Giuseppina Piscioneri, ricevuta in Municipio insieme al commissario capo della Polizia Penitenziaria della struttura Ramona Orlando.

Dopo l’incontro di martedì 3 gennaio tra il sindaco Bo e Filippo Blengino, il segretario dei radicali cuneesi e tesoriere di +Europa Granda in sciopero della fame dal 29 dicembre scorso come gesto di protesta per il mancato avvio dei lavori di ristrutturazione nella casa di reclusione albese, il direttore Piscioneri e il commissario Orlando hanno comunicato al primo cittadino che il cantiere è stato allestito e i lavori dovranno essere ultimati entro ottobre 2023.

«Ho preso atto di quanto mi è stato riferito dal direttore Giuseppina Piscioneri e dal commissario capo Ramona Orlando – dichiara il sindaco Carlo Bo -. Contestualmente ho comunicato alla dottoressa Piscioneri che chiederò presto al presidente la convocazione della IV Commissione consiliare per un sopralluogo nella Casa di Reclusione atto a verificare lo stato reale delle opere di ristrutturazione all’interno dei locali carcerari».

Il direttore reggente della Casa di Reclusione “G. Montalto” Giuseppina Piscioneri e il commissario capo della Polizia Penitenziaria della struttura Ramona Orlando confermano: “Il 20 luglio 2022 i locali sono stati sgomberati al fine di poter procedere alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice. Dopodiché sono stati fatti diversi sopralluoghi propedeutici allo svolgimento delle opere ed è stato ultimato l’allestimento del cantiere. La ditta dovrà ultimare i lavori entro ottobre 2023”.