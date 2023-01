Asilo San Giuseppe di Saluzzo: porte aperte sabato 14 gennaio

"In una situazione di progressivo ritorno alla normalità, quest’anno abbiamo la possibilità diriproporre una giornata “open day” in cui i genitori dei bambini potenzialmente interessatiall’iscrizione presso l’Asilo San Giuseppe di Saluzzo, potranno accedere ai locali e ad unainformazione diretta da parte dell’Amministrazione e del Personale docente".

Questa giornata è stata fissata per sabato 14 gennaio 2023 dalle 9,30 alle ore 11,30 presso la struttura situata in corso Piemonte n. 56.

"La proposta che rivolgiamo per il prossimo anno scolastico 2023 – 2024 è basata sulla attuale organizzazione dell’Asilo, sviluppata all’inizio dell’anno scolastico 2020 – 2021, avvenuta previa verifica della rispondenza della struttura alle norme suggerite in momenti diversi dal CTS,ISS, FISM, Regione Piemonte, Ministero dell’Istruzione.

Un orientamento che è stato caratterizzato dalla convinzione che l’attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento dei potenziali rischied il benessere socio emotivo dei bambini e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e deiprocessi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute e istruzione.

I bambini della scuola dell’infanzia hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e movimento; hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare.

Il loro percorso si basa fortemente sull’accoglienza, la relazione della cura, la vicinanza fisica e contatto, lo scambio e condivisione di esperienze.

L’organizzazione dei diversi momenti della giornata in asilo dovrà essere serena e rispettosa delle diverse modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza in sistema di sicurezza.

In occasione della giornata di apertura saremo a disposizione per tutte le informazioni necessarie che comunque sono anche disponibili sul sito della scuola in cui troverete ampia documentazione sui locali, sulle attività e sulla giornata tipo, oltre alla modulistica prevista per la richiesta di iscrizione.

Anche quest’anno le iscrizioni dovranno essere on-line; la data prevista per l’invio del modulo di “Domanda di iscrizione anno scolastico 2023-2024” è fissata per il giorno 28 gennaio2023.

La domanda dovrà essere inviata on-line sulla mail “ancina@diocesisaluzzo.it”, a partire dalle ore 8,00 di tale giorno.

Le richieste di iscrizione saranno accolte fino ad esaurimento posti disponibili; farà fede l’ora di invio della mail e l’accettazione delle iscrizioni avverrà sulla base della cronologia conseguente.

Per ogni altra informazione eventualmente necessaria è inoltre a disposizione la segreteria dell’Asilo nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (tel. 0175 41872).