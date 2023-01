Bastia Mondovì: oltre 1 milione di euro per il ponte sul fiume Tanaro

Il Settore Viabilità Alba-Mondovì della Provincia intende intervenire sui ponti della strada provinciale 12 Fondovalle Tanaro, la direttrice viaria su cui transitano i trasporti eccezionali nell’area monregalese, nel tratto compreso tra il comune di Bastia Mondovì e il bivio con la sp 661 nel comune di Monchiero, dando la precedenza alle realtà maggiormente deteriorate. Sulla base di specifici approfondimenti e indagini è stata individuata quale struttura prioritaria il ponte sul fiume Tanaro al km 12,300 della sp 12 nel comune di Bastia Mondovì.

Il progetto definitivo, approvato con decreto del presidente Luca Robaldo il 27 dicembre 2022, prevede le seguenti lavorazioni: l’asportazione del cemento armato nelle porzioni maggiormente danneggiate, così da consentire il risanamento delle strutture orizzontali (solette, travi, traversi e pulvini) e delle superfici verticali (muri, pilastri, spalle), la pulizia e il ripristino delle armature corrose, il trattamento protettivo delle superfici di intradosso delle solette per la protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati ecc.), il trattamento protettivo delle superfici in cemento, la sostituzione dei giunti di dilatazione ammalorati, la realizzazione degli scarichi delle acque piovane, l’impermeabilizzazione dell’impalcato, il ripristino della pavimentazione e infine la sostituzione dei parapetti laterali con barriere H2 di tipologia “bordo ponte”.

Per realizzare l’intervento è prevista una spesa complessiva di 1.177.648 euro, di cui 832 mila per lavori (comprensivi di 39 mila euro per oneri speciali della sicurezza) e 345.648 per somme a disposizione dell’amministrazione. I fondi necessari provengono dal Decreto Ministeriale n. 225 del 7 maggio 2021.

«L’intervento in questione è particolarmente rilevante non solo dal punto di vista economico – dichiara al riguardo il consigliere provinciale delegato Pietro Danna – ma poiché riguarda un ponte molto sensibile sia per il traffico veicolare ordinario che per quello pesante, che interessa molte imprese del territorio. L’attenzione della Amministrazione Provinciale relativamente alla manutenzione dei nostri ponti è molto alta, come dimostra, ad esempio, anche la recente approvazione del progetto di fattibilità per la riqualificazione del ponte Ghigliani a Clavesana. Seguiremo, quindi, con attenzione la prosecuzione dell’iter progettuale nei prossimi step, auspicando di poter presto iniziare i lavori».