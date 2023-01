Carcere di Alba, Blengino: "Ditta appaltatrice annunciava la chiusura lavori a fine 2022"

Ottavo giorno di sciopero della fame di Filippo Blengino, fresco di nomina alla vicepresidenza del comitato nazionale di Radicali Italiani, che non mangia dal 29 dicembre scorso per chiedere l’avvio dei lavori di ristrutturazione del carcere “Montalto” di Alba.

Ieri pomeriggio Blengino ha incontrato anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero. “Ringrazio Patrizia – ha dichiarato Filippo Blengino – per avermi espresso il suo sostegno. Ieri abbiamo trovato un comunicato stampa della ditta che ha vinto la gara d’appalto, risalente al 13 settembre 2021, che prevedeva come data di chiusura dei lavori la fine del 2022. Ad oggi, però, i lavori non sono nemmeno incominciati”.



Ha aggiunto Patrizia Manassero: “La questione è delicata e molto importante per il territorio, per questo ringrazio Filippo Blengino per il suo impegno e ne condivido la battaglia. Le nostre strutture carcerarie hanno un bisogno urgente di riqualificazione e ammodernamento. Auspico un tempestivo intervento per la casa circondariale albese, affinché venga garantita la dignità dei detenuti”.