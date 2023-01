Carcere di Alba, dopo otto giorni il radicale Blengino sospende lo sciopero della fame

Questa mattina una delegazione di Radicali Italiani ha incontrato la dottoressa Rita Monica Russo, Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria. L’incontro nasce in seguito allo sciopero della fame di Filippo Blengino, segretario dell’Associazione Radicali Cuneo “G. Donadei”, che ha iniziato l'iniziativa il 29 dicembre scorso per chiedere l’avvio dei lavori di ristrutturazione presso il carcere “Montalto” di Alba. Lo sciopero della fame a oltranza era iniziato poiché da molti anni il carcere necessita di importanti lavori di ristrutturazione.

“Ringrazio innanzitutto il provveditore – ha dichiarato Blengino - per l'incontro che prontamente ci ha offerto e per la disponibilità al dialogo dimostrata. Dalle informazioni che ci ha fornito emerge che il termine dei lavori è previsto per settembre 2023. La dottoressa Russo si è anche resa disponibile a partecipare a un evento pubblico ad Alba per parlare della casa lavoro; disponibilità che accogliamo con grande piacere. Per questi motivi ho scelto di sospendere lo sciopero della fame: rimarremo vigili per verificare che i lavori siano effettivamente ultimati entro i tempi previsti”.