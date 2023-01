Lesegno, installati due nuovi velobox sulla statale

"Lo scopo - spiega il sindaco, Emanuele Rizzo - non è quello di andare a fare cassa, tanto più in un momento economicamente complicato per tutti, ma era necessario intervenire per ragioni di sicurezza. L'obiettivo è quello di dissuadere quegli automobilisti che percorrono questo tratto di strada ad altà velocità: la statale attraversa il concentrico in più punti, vicino a zone sensibili come le fermate dei pullman e in passato ci sono stati diversi incidenti tra i quali anche un investimento ai danni di un minore ed è proprio per evitare che si ripetano episodi simili che sono stati installati questi due velobox".