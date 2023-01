L'Iran visto dalla Granda, Khosro Nikzat: "Per una repubblica laica c'è chi paga il prezzo più alto ormai da decenni" [VIDEO]

Sono oltre quarant’anni che il dottor Khosro Nikzat, medico specialista di chirurgia generale all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo residente a Margarita, non torna in Iran, dove tre delle sue sorelle e uno dei suoi due fratelli ancora risiedono con le proprie famiglie: una delle purtroppo tante situazioni al limite dell’assurdo in un contesto come quello che l’Iran vive sin dalla deposizione della monarchia.



Abbiamo contattato il dottor Nikzat, conosciuto nel cuneese e già in passato autore e facilitatore di iniziative che hanno legato il nostro capoluogo provinciale al territorio iraniano, grazie alla consigliera comunale Stefania D’Ulisse (sua collega professionale e capogruppo di Cuneo Solidale e Democratica). Nikzat ha così potuto descriverci la situazione che il suo paese d’origine sta vivendo in questi mesi – in particolar modo dalla morte della giovane Mahsa Amini - , con proteste portate avanti dai liberi cittadini sotto la guida del Consiglio Nazionale della Resistenza presieduto da Maryam Rajavi.



Le richieste del Consiglio, dei dissidenti in generale e dei simpatizzanti riguardano l’abolizione del regime dittatoriale e terroristico attualmente in vigore e l’instaurazione di una vera repubblica laica: richieste decennali, che soltanto recentemente hanno trovato un’eco mediatica insperata, possibilmente foriera di reali cambiamenti concreti.



ATTENZIONE: NEL SERVIZIO DI SEGUITO SONO PRESENTI STRALCI DI VIDEO DIRETTAMENTE DALL’IRAN. ALCUNE DELLE IMMAGINI PRESENTATE POTREBBERO QUINDI URTARE LA VOSTRA SENSIBILITA’.