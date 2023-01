Nel quartiere Cuneo centro l'albero di Natale sensibilizza sulla cura del bene pubblico

Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro ringrazia l'amministrazione comunale per l'iniziativa dell'Albero di Natale di Quartiere e Frazione, nonché le due realtà locali situate nel quartiere che hanno collaborato all'iniziativa nel periodo prenatalizio: l'istituto Andrea Fiore, con gli studenti e le studentesse della 5a elementare e 1a media, e la squadriglia femminile delle Tigri del gruppo Scout di Cuneo.



In particolare, ringraziamo il personale della scuola per aver accolto la proposta di abbellire l'albero con messaggi inerenti ai temi della cura del bene pubblico e degli impatti positivi del consumo consapevole.



I testi e i disegni, salvo richieste degli studenti, resteranno custoditi a futuro utilizzo per eventi di sensibilizzazione da parte del Comitato di Quartiere, con l'auspicio che le sfide impellenti che il futuro ci preserva siano affrontate con il coinvolgimento, innanzitutto, delle nuove generazioni.