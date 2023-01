Per Cortemilia sarà un 2023 di importanti investimenti sul territorio

A Cortemilia va in archivio un 2022 segnato non solo dalle difficoltà create dagli aumenti della spesa corrente per rincaro energia e materiale per la manutenzione degli edifici pubblici comunali, ma anche da aspetti positivi che fanno ben sperare per il 2023, soprattutto a livello sociale e di vita in un paese capace di offrire opportunità di lavoro e servizi competitivi.



«Un 2022 che ci ha impegnato - afferma il sindaco Roberto Bodrito - su più fronti, anche se avremmo volentieri fatto a meno di quello relativo ai vertiginosi aumenti della spesa corrente, comune denominatore per diversi Comuni,aspetto che ha condizionato le previsioni dei lavori. Luce, gas, manutenzione di edifici pubblici hanno avuto costi che non si pensava potessero essere raggiunti, e che

abbiamo cercato di arginare con una gestione oculata, per ottimizzare i vari aspetti, riuscendo a chiudere con un bilancio rispettoso.



Guardando invece alla parte positiva dell’anno siamo riusciti a ottenere alcuni fondi importanti per un biennio 2023/24 che sarà caratterizzato da importanti opere a livello comunale, per investimenti di circa 2 milioni e 500 mila Euro. Alcuni esempi sono il rifacimento del ponte di San Rocco, i lavori di sistemazione della struttura che ospita l’InformaGiovani e le associazioni, e l’incremento delle attività sportive.



Come obiettivo abbiamo anche la riapertura della piscina che purtroppo abbiamo dovuto momentaneamente chiudere per i costi eccessivi che sono diventati insostenibili. Attualmente tra lavori di efficientamento e la speranza che i costi energetici diminuiscano, abbiamo intenzione di riaprirla il prima possibile».



Il 2022 ha visto anche il ritorno in massa dei turisti, soprattutto durante la Fiera Nazionale della Nocciola: «Il ritorno della Fiera della nocciola a pieno regime - continua il sindaco - è stato importante. Abbiamo verificato i numeri, e il dato di ben 2 milioni di contatti sui nostri social durante la manifestazione ci deve far riflettere su come migliorare sempre di più nel comunicare Cortemilia, il suo territorio ed i prodotti tipici. L’aver implementato la fibra ottica nel Comune credo che possa essere un servizio importante per le attività.

Oltre a questo i vari lavori di sicurezza stradale con la Provincia, i successi sportivi della squadra di pallapugno con la conquista del “triplete” Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana, l’importanza data alla scuola, con la presenza della sede distaccata dell’istituto superiore “Ferrero Cillario” con indirizzo di studio dedicato al Made in Italy, la disoccupazione pressocchè nulla, sono tutti fattori positivi, da stimolo per il nuovo anno.



Una curiosità: ricordo che gli alunni della scuola superiore vanno a scuola con lo “zaino leggero”, grazie al computer portatile donato dalle Nocciole Marchisio che permette di studiare e imparare in modo digitale.Un “plus” non indifferente direi. Concludo dicendo che nel 2023 cercheremo di comunicare che si può vivere bene in un comune piccolo come il nostro, dove lavoro e servizi importanti non mancano».