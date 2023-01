Per Ferrero cacao fa rima con sostenibilità: in un report i progressi sulla tracciabilità e la partnership con Save the Children

Lavorare il cacao in modo sostenibile per l'ambiente e le famiglie: la Ferrero ha presentato il suo programma

Il cioccolato ha come ingrediente principale il cacao, alimento molto apprezzato anche dai bambini. Ma la relazione tra cacao e bambini va ben oltre il semplice assaggio di un questo dolce frutto della natura. Va in questa direzione il lavoro compiuto da Ferrero che, nel solco della sua tradizione di responsabilità sociale d'impresa, conferma la propria sensibililità alla salute sia del consumatore, sia di chi lavora nel mondo del cacao, per donare ai più piccoli un'istruzione adeguata e ai loro genitori un reddito adeguato.

La multinazionale con base ad Alba fa ora sapere di avere compiuto "progressi significativi verso la piena tracciabilità della sua filiera del cacao e verso il miglioramento della vita dei bambini nel settore del cacao".

Risultati che ha voluto fotografare nel suo primo "Cocoa Progress Report", rapporto (lo alleghiamo a fondo articolo) nel quale descrive i risultati del suo programma di sostenibilità del cacao nel 2020/21 e l'impatto della partnership strategica stretta con Save the Children su bambini e famiglie in Costa d'Avorio e Ghana.

L’azienda di Alba vi elenca punto per punto i diversi risultati ottenuti, a partire dalla tracciabilità: 96% del cacao tracciabile a livello di azienda agricola tramite Gps (88% tramite mappatura poligonale), che ci consente di soddisfare le esigenze dei nostri agricoltori in modo mirato"; "96% dei nostri gruppi di agricoltori coperto dal Child Labour Monitoring and Remediation System (Clmrs), strumento essenziale per avere visibilità e agire sui potenziali problemi che riguardano i bambini nella nostra catena di approvvigionamento".

Poi quello riguardanti l'istruzione e il benessere delle comunità impegnate nella coltivazione di questo prodotto: 19 scuole costruite o rinnovate (83 in totale al 2020/21) garantendo ai bambini l'accesso all'istruzione; istituiti 937 gruppi di gruppi di risparmio e prestito nei villaggi (Village Saving and Loans Associations; Vsla) perlopiù guidati da donne; "100% del nostro cacao acquistato tramite riconosciuti schemi di certificazione e standard di sostenibilità indipendenti come Rainforest Alliance, Cocoa Horizon, Fairtrade o altri".

E ovviamente l'attenzione all'ambiente: 111.000 ettari dedicati all’agroforestazione e 1,5 milioni di piantine di cacao distribuite per ripristinare le aree forestali all'interno e all'esterno delle aziende agricole"; 27.000 agricoltori che hanno ricevuto un sostegno mirato per migliorare le pratiche agricole e diversificare i redditi".

L'azienda fa quindi sapere che, "nell'ambito dei nostri sforzi per migliorare i mezzi di sussistenza degli agricoltori, Ferrero ha recentemente firmato, insieme ad altre grandi aziende, una Lettera di Intenti per sostenere il governo della Costa d'Avorio e del Ghana nell'evoluzione del Living Income Differential (LID) e istituire il meccanismo giusto per sostenere il reddito di sussistenza degli agricoltori e garantire la sostenibilità del settore".

"Il primo Progress Report di Ferrero – dice ancora – si basa sugli impegni a lungo termine che abbiamo definito nella nostra Cocoa Charter per migliorare i mezzi di sussistenza degli agricoltori e delle comunità da cui ci riforniamo, per migliorare le condizioni dei bambini dando loro accesso all'istruzione, e per proteggere l'ambiente. Illustra con fatti, cifre e storie l'impatto sugli agricoltori e sulle comunità delle iniziative che abbiamo definito nel nostro primo Cocoa Action Plan.



"Desideriamo ringraziare i nostri fornitori e i nostri partner – si conclude la nota dell'azienda –, tra cui Save the Children, per il loro forte sostegno. La nostra ambizione è continuare a lavorare insieme per avere un impatto positivo duraturo sui coltivatori di cacao e sulle comunità".