Scuola e sport: in arrivo dalla Regione finanziamenti per 17 istituti della Granda

Saranno 88 scuole statali piemontesi del primo ciclo (elementari e medie) che riceveranno dall'assessorato guidato da Elena Chiorino contributi per circa 113 mila euro, finalizzati a coprire le spese per la pratica di attività sportive o per l’organizzazione di giornate in montagna.



Il bando indetto dall’Assessorato regionale all’Istruzione si inserisce nel piano per l’ampliamento dell’offerta formativa, che complessivamente ha stanziato circa 1,8 milioni per aumentare in qualità e quantità l’offerta didattica ed educativa delle scuole piemontesi nell’anno scolastico in corso e nel prossimo (2023-24).



Le scuole della Granda

Le scuole “premiate” dalla Regione per i loro progetti, in Granda, sono 17. Nello specifico: I.C. Papa Giovanni XXIII di Savigliano, I.C. Muzzone di Racconigi, I.C. Carducci di Busca, I.C. di Barge, I.C. Bra 2, I.C. Viale degli Angeli di Cuneo, I.C. Alba - Quartiere Piave di San Cassiano, I.C. Grandis di Borgo San Dalmazzo, I.C. Revello, I.C. Bossolasco-Murazzano, I.C. Sanfront-Paesana, I.C. Cuneo di Borgo San Giuseppe, I.C. Moretta, I.C. Momigliano di Ceva, I.C. di Fossano, I.C. di Garessio e I.C. di Sommariva Perno.



Chiorino: "Lo sport in classe favorisce socialità e rispetto delle regole"

"Lo sport è salute, una scuola di vita. Determinante per la crescita dei giovani impone uno stile di vita sano, dove lo sforzo fisico può aiutare i ragazzi a sentirsi inseriti nel mondo reale. Lo sport è disciplina e prevenzione - ha dichiarato l'assessore all'istruzione e merito Elena Chiorino - perché aiuta ad acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità, insegna che ci vuole impegno per ottenere successi e a superare gli ostacoli. Crediamo fermamente nel potenziare le attività sportive in classe per favorirà socialità ed il rispetto delle regole: un supporto fondamentale alla crescita di ciascuno e come Regione continueremo a lavorare per fortificare questa sinergia tra sport e istruzione".