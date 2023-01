Savigliano, la Regione finanzia progetto contro l'antisemitismo

Mercoledì scorso, durante l'ultimo Consiglio Comunale di Savigliano, la consigliera delegata alle Pari Opportunità Clotilde Ambrogio ha comunicato il buon esito del bando regionale "Ogni giorno a Savigliano, per il Comune, è il Giorno della Memoria", presentato il 18 novembre scorso. 10.600 euro la cifra che è stata assegnata all'iniziativa.

Con le risorse ottenute da tale bando si intende mettere in campo progetti e iniziative volte a creare una cultura di contrasto ad ogni forma di vecchio e nuovo antisemitismo.

Due i partner su cui potrà contare il Comune: l'istituto “Arimondi-Eula”, che coinvolgerà studenti e insegnanti nel favorire il dialogo tra le generazioni, e l'associazione giovanile “Ugei-Unione Giovani Ebrei d'Italia”.

«Già per la Giornata della Memoria del prossimo 27 gennaio – spiega la consigliera Ambrogio – intendiamo mettere in campo incontri in streaming e laboratori per favorire il dialogo su un tema di importanza essenziale come la Shoah».

La consigliera ringrazia Luca Martini, dirigente scolastico dell'“Arimondi-Eula” e l'“Ugei-Unione Giovani Ebrei d'Italia”, oltre all'associazione “Mai+Sole” e alla Biblioteca civica “L. Bàccolo, coinvolte nel progetto. Sottolineando «l'importanza di fare sinergia tra istituzioni ed enti».