Servizio Civile: 24 posti disponibili in provincia di Cuneo nel mondo della cooperazione

Anche quest’anno, per i giovani tra i 18 e i 28 anni, il mondo della cooperazione offre un’occasione di crescita personale e professionale con l’esperienza del servizio civile.



In provincia di Cuneo sono 24 i posti disponibili, suddivisi in tre progetti:

- “Insieme per…RED”, per l'assistenza di migranti e richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati, il progetto attivato in due sedi a Cuneo con le cooperative sociali Fiordaliso e Momo;

- “Insieme per…BLU”, per l’assistenza adulti e terza età in condizione di disagio e disabili, attivato nei seguenti centri: Comunità Casa Maria Rosa e Comunità Emmaus ad Alba; Comunità Aurora a Pollenzo e G.A. La Rocca a Bra (Cooperativa Progetto Emmaus); comunità W.M. Meinardi a Busca (coop.soc coop. soc. arl Insieme a Voi onlus); Laboratorio Cicli a Borgo San Dalmazzo e sede di via Mons Peano a Cuneo, (San Paolo soc.coop.soc).

- "Insieme per…GREEN”, dedicato all’assistenza di minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale; donne con minori a carico e donne in difficoltà; educativa territoriale, con i servizi: Micronido Pachidù (Busca), Asilo nido I Cuccioli (Borgo San Dalmazzo), Micronido Tataclò (Cuneo) della coop. Soc. Arl Insieme a Voi Onlus; Scuola dell'Infanzia Nostra Signora del Suffragio (Alba) di Progetto Emmaus Coop. Soc.; comunità per minori (San Rocco Castagneretta) di Emmanuele soc. Coop. Sociale onlus; servizio per donne vittime di violenza - cooperativa sociale Fiordaliso (Cuneo);centri aggregativi di Momo scs Casa del Quartiere Donatello (Cuneo) e Emmanuele soc. Coop. Sociale onlus



Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle ore 14 di venerdì 10 febbraio. I progetti, che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio, avranno una durata di 12 mesi. I volontari riceveranno un compenso mensile di 444,30 euro per 12 mesi a fronte di 25 ore settimanali.



Tutte le informazioni e i dettagli sui singoli progetti sono consultabili sul sito di Confcooperative Cuneo all’indirizzo www.cuneo.confcooperative.it.



Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente Roberta Rallo all’indirizzo email: rallo.r@confcooperative.it