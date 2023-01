Zonta Saluzzo: il ricavato della lotteria per l’arredo della stanza di ascolto per le donne vittime di violenza nella caserma dei Carabinieri

Il ricavato della lotteria che si è svolta nella serata degli auguri del club Zonta Saluzzo all'Interno 2 verrà utilizzato per completare l’arredo di una stanza, nella Caserma dei Carabinieri della stazione di Saluzzo, destinata in particolare all’ascolto delle donne vittime di violenza.

La stanza di accoglienza era già stata allestita e inaugurata ad ottobre del 2019 con la past president Anna Maria Gavatorta.

“Non è facile comunicare e denunciare questo tipo di violenza che avviene nella maggior parte dei casi dentro le pareti domestiche - commenta l'attuale presidente Tiziana Somà - Un ambiente più famigliare, meno formale, può aiutare in questa direzione e creare un clima per una maggiore empatia da parte del Carabiniere impegnato in questo compito e della donna per trovare la forza di raccontare quanto successo".

La presidente con gli auguri di buon anno nuovo, ringrazia gli sponsor della serata, e coloro che durante l'anno passato hanno contribuito alle numerose iniziative del sodalizio.

Presenti alla serata l’assessore alle Pari Opportunità e alla cultura Attilia Gullino, che ha ringraziato a sua volta il club per il lavoro concreto in città e per favorire situazioni di parità di genere.

La presidente Somà ringrazia gli intevenuti: il luogotenente dei Carabinieri Fabrizio Giordano, il presidente della Fondazione CrSaluzzo Marco Piccat, la presidente di Confartigianato Saluzzo Zona Daniela Minetti e Carla Giuliano in rappresentanza del club Zonta di Cuneo