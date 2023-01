Come incassare le tue partecipazioni azionarie in Bitcoin

La domanda di Bitcoin è aumentata drasticamente. Chiunque abbia Bitcoin può trarre profitto dalla vendita dei propri token e dal trasferimento dei fondi sul proprio conto bancario. In alternativa, puoi convertire Bitcoin in contanti e acquistare oggetti reali. Ma, quali sono i metodi migliori per incassare le tue partecipazioni in Bitcoin?

Molte persone conoscono Bitcoin come valuta virtuale o digitale. È la criptovaluta più importante e significativa al mondo per capitalizzazione di mercato. Idealmente, questa risorsa digitale non esiste fisicamente, il che significa che sono dati elettronici nella blockchain. Di conseguenza, Bitcoin è una valuta sicura priva di controllo da parte di qualsiasi autorità centrale. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare questo collegamento.

Come codice sorgente, il protocollo di Bitcoin ha una clausola. Ad esempio, il mondo può avere solo un massimo di 21 milioni di Bitcoin. La sua offerta limitata gli conferisce valore. Con la crescente domanda di questa valuta virtuale, le persone possono scambiare una moneta con più servizi, prodotti o denaro fiat. In questo modo, Bitcoin è ora un oggetto o una merce scambiata di valore come l'oro.

Motivi per incassare Bitcoin

Alcune persone credono nell'idea di Bitcoin che sostituisce le valute tradizionali. Di conseguenza, alcuni individui e aziende acquistano o investono in Bitcoin tramite piattaforme come il bitcoin vedendolo come una merce vitale con il potenziale di aumentare il valore nel tempo. Per lo stesso motivo, alcune persone mantengono il loro Bitcoin per un periodo prolungato. Tuttavia, il recente aumento della domanda di Bitcoin significa che puoi vendere i tuoi token e realizzare profitti. Dopodiché, puoi trasferire i fondi sul tuo conto bancario locale.

Teoricamente, le persone useranno Bitcoin per effettuare transazioni su diverse piattaforme e punti vendita, sia online che offline. Tuttavia, il mondo ha pochi individui e aziende che accettano questa valuta virtuale. Ed è per questo che alcune persone vogliono convertire le loro partecipazioni in Bitcoin in contanti. In questo modo, possono utilizzare il valore di Bitcoin per pagare più servizi o beni nel mondo attuale.

Metodi di incasso Bitcoin

La maggior parte delle persone utilizza due strade principali per incassare il proprio Bitcoin e trasferire i fondi sui propri conti bancari. Questi sono i metodi.

Scambi di broker di terze parti: i broker di terze parti sono scambi crittografici. Queste piattaforme consentono agli utenti di depositare Bitcoin e richiedere il loro prelievo nella loro valuta preferita. L'importo prelevato va sul conto bancario che l'utente fornisce durante l'iscrizione allo scambio di criptovalute. Tuttavia, le leggi antiriciclaggio limitano i broker, il che significa che puoi utilizzare lo stesso conto bancario solo per depositare e prelevare fondi da e verso lo scambio di criptovalute. Anche se questo metodo non è il più veloce, è sicuro e semplice.

Piattaforme peer-to-peer: l'utilizzo di una piattaforma peer-to-peer è un metodo più rapido e anonimo per incassare il tuo Bitcoin. Idealmente, queste piattaforme digitali consentono agli utenti di vendere Bitcoin e ricevere il pagamento tramite il loro metodo di pagamento preferito. Questo metodo è più veloce e le commissioni sono più basse. A differenza di un broker di terze parti, l'individuo a cui vendi i tuoi Bitcoin può fornire tassi di cambio migliori. L'acquirente può depositare il pagamento sul tuo conto bancario, inviare un pagamento tramite bonifico o utilizzare PayPal. Tuttavia, chiedi la prova del trasferimento e dell'identità prima di inviare loro il tuo Bitcoin. Sebbene questo metodo sia sicuro per una persona che sa cosa sta facendo, è fondamentale diffidare dei truffatori.

Incassare Bitcoin utilizzando piattaforme peer-to-peer ti consente di rimanere anonimo. Ad esempio, puoi scegliere un metodo di pagamento come buoni regalo o denaro web e proteggere la tua connessione con una VPN.

Riflessioni Finali

Indipendentemente da come scegli di convertire le tue partecipazioni in Bitcoin in contanti, considera tasse, commissioni e velocità. Se trai profitto dalla vendita di Bitcoin, il contribuente si aspetta che tu paghi le tasse sul reddito da profitto. Inoltre, pagherai una commissione quando trasferisci fondi tramite un metodo Bitcoin-to-bank account. Inoltre, alcuni modi richiederanno più tempo per trasferire i fondi sul tuo conto bancario locale.