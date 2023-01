Molti investitori in criptovalute raccomandano di detenere le attività fino a quando i prezzi non apprezzano di vendere per rendimenti più elevati. Mentre questo funziona, potrebbe non essere l'opzione migliore, in particolare se i tassi di interesse stanno diminuendo. Inizi a pensare a modi alternativi per far crescere le tue risorse digitali. Il prestito di Bitcoin è uno dei modi in cui la maggior parte degli investitori e degli individui istituzionali ora perseguono di trarre profitto dalle loro partecipazioni in attività virtuali. Il seguente articolo descrive il prestito di Bitcoin e come funziona.

Cos'è il prestito di Bitcoin?

Il prestito di Bitcoin è un tipo di finanza decentralizzata (De-Fi) che consente agli investitori di offrire i loro Bitcoin a diverse entità, tra cui aziende e privati. I prestatori guadagnano pagamenti di interessi per i fondi presi in prestito, noti come dividendi crittografici. Diverse piattaforme specializzate nel prestito di Bitcoin accettano anche monete stabili. Ecco un link a una piattaforma crittografica affidabile dove potresti trovare trader e prestatori.

Bitcoin e altre criptovalute stanno diventando sempre più popolari come metodi di pagamento affidabili e sicuri. Inoltre, Bitcoin raddoppia anche come asset di investimento. Pertanto, gli investimenti in Bitcoin possono attrarre un valore maggiore se li tieni senza piani di vendita. Ecco perché il prestito di Bitcoin è un'opportunità di investimento redditizia.

Ad esempio, hai 20 BTC da cui intendi generare reddito passivo. Quindi, depositi i fondi in un portafoglio della piattaforma di prestito crittografico. Ciò ti consentirà di ricevere pagamenti di interessi sui fondi depositati settimanalmente, mensilmente o persino annualmente, in base ai termini dell'accordo. I tassi di interesse di solito variano dal 3% al 7%, ma alcune piattaforme possono offrire il 17%.

Nel prestito di Bitcoin, i mutuatari possono anche scommettere le loro criptovalute come sicurezza o garanzie di rimborso del prestito. E questo consente agli investitori di vendere gli asset crittografici dei mutuatari se non riescono a servire i prestiti come concordato per recuperare le loro perdite. Tuttavia, alcune piattaforme di solito non riescono a recuperare le loro perdite poiché chiedono ai mutuatari di scommettere dal 25% al 50% dei prestiti in criptovaluta. Questo è utile dal momento che i mutuatari potrebbero rifiutare di pagare i prestiti.

Come funziona il prestito di Bitcoin

Il prestito di Bitcoin avviene attraverso una terza parte, collegando i prestatori con i mutuatari. I prestatori sono la prima parte coinvolta nel prestito crittografico. Possono essere appassionati di Bitcoin che vogliono far crescere i loro investimenti virtuali o individui che detengono Bitcoin in attesa di un aumento di valore.

La piattaforma di prestito Bitcoin è la seconda parte che avvia la transazione di prestito e prestito. I mutuatari sono i terzi che ricevono i fondi. Potrebbero essere aziende o individui che cercano di raccogliere fondi in Bitcoin. Il prestito di Bitcoin si verifica nei seguenti passaggi.

Un mutuatario contatta una piattaforma di prestito Bitcoin e richiede un prestito.

Il mutuatario punta la garanzia crittografica stipulata quando il mutuante accetta la loro richiesta. La posta in gioco rimane sotto la custodia della piattaforma di prestito fino a quando il mutuatario non rimborsa l'intero prestito.

Il creditore rilascerà immediatamente i fondi richiesti al momento della conferma.

Gli investitori riceveranno regolarmente dividendi Bitcoin sui loro fondi dalla piattaforma di prestito come concordato.

I mutuatari riavranno le loro puntate o le garanzie crittografiche ogni volta che finiranno di pagare il prestito.

Mentre i termini possono variare tra le piattaforme di prestito, molti prestatori di criptovalute utilizzano la procedura di cui sopra.

Prendere un prestito Bitcoin è più semplice dei prestiti tradizionali. Il prestito che riceverete dipenderà principalmente dalla quantità di garanzie che siete disposti a dare. Tuttavia, i prestiti Bitcoin di solito hanno rapporti prestito/valore molto bassi a causa dell'elevata volatilità del mercato.

Il prestito di Bitcoin è un modo conveniente per gli investitori di trarre profitto dalle loro partecipazioni in criptovalute con meno rischi. Tuttavia, dovresti trovare una piattaforma di prestito di criptovalute affidabile con termini e tassi di interesse migliori per investire i tuoi fondi in modo sicuro.