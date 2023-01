L’Ecografia renale serve a visionare i reni sono due organi pari, posti simmetricamente nella parte posteriore dell'addome, a livello lombare.

Hanno la forma di due fagioli, delle dimensioni di un pugno, e contengono formazioni tubulari che filtrano il sangue trattenendo le sostanze di rifiuto prodotte dall'organismo. queste sono poi espulse con le urine, che sono il prodotto finale della filtrazione renale. in genere il cancro del rene si origina proprio dalla proliferazione incontrollata di cellule che rivestono l'interno di questi tubuli, anche se talvolta può aver inizio anche da altri tessuti o dalla capsula che riveste esternamente l'organo stesso.

Quanto è diffuso i tumori del rene e delle vie urinarie rappresentano una proporzione variabile tra il 2 e il 5 per cento (a seconda dell’età) di tutti i tumori e nel genere maschile hanno una frequenza quasi doppia rispetto a quello femminile. le stime di airtum (associazione italiana registri tumori) parlano di 13.500 nuove diagnosi di all'anno (9.000 negli uomini e 4.500 nelle donne).

Si stima che il rischio di sviluppare un tumore del rene sia pari a 1 su 38 negli uomini e a 1 su 89 nelle donne. la probabilità di sviluppare questo tumore cresce con l'aumentare dell'età e il picco massimo di insorgenza è intorno ai 70 anni. in italia ogni anno muoiono circa 3.700 persone a causa del tumore del rene. chi è a rischio il principale e il più diffuso fattore di rischio è il fumo di sigaretta: il numero di sigarette fumate ogni giorno e il numero di anni di esposizione sono direttamente proporzionali all'aumento del rischio di questa malattia.

Altri due fattori di rischio molto importanti sono l’obesità e l’ipertensione arteriosa. fumo e obesità hanno un ruolo preponderante, rispettivamente, nel sesso maschile e in quello femminile. anche l'esposizione cronica ad alcuni metalli e sostanze particolari (come cadmio, fenacetina e trielina) può costituire un fattore di rischio, tuttavia i dati in proposito sono a oggi controversi. esistono poi delle forme ereditarie e famigliari molto rare – come, ad esempio, la sindrome di von hippel-lindau, trasmessa con il gene vhl.

Prevenzione al momento attuale non è possibile prevenire il tumore del rene, se non evitando fattori di rischio come il fumo. l'esecuzione annuale di un'ecografia dell'addome (pur non essendo raccomandata da alcuna linea guida perché non risponde ai criteri di costo-efficacia richiesti da uno screening) può favorire la diagnosi precoce non solo del tumore al rene, ma anche di altri visceri (fegato, pancreas, vescica).

Questo tipo di sorveglianza va però eventualmente consigliata dal medico sulla base del rischio individuale del paziente. il tumore renale localizzato non dà sintomi specifici e la diagnosi è di solito incidentale, cioè avviene per caso durante esami eseguiti per altri motivi. il tumore del rene è generalmente asintomatico se non in fase avanzata. i sintomi classici sono tre: una massa palpabile nell'addome, sangue nelle urine (ematuria) e dolore localizzato a livello lombare.

Ci sono, poi, i sintomi definiti “sistemici” o “paraneoplastici” che interessano tutto l'organismo e sono causati da sostanze prodotte dal tumore del rene. si tratta per esempio di perdita di peso, marcata stanchezza, febbriciattola, anemia, ipertensione e ipercalcemia. il cancro del rene può dare metastasi, attraverso i vasi linfatici regionali o – più frequentemente – i vasi sanguigni. le metastasi si trovano principalmente nel polmone (nel 50-60 per cento dei casi), nel fegato (nel 30-40 percento dei casi) e nelle ossa (in circa il 30-40 per cento dei casi), ma possono colpire saltuariamente anche il surrene, l'altro rene, il cervello, la milza, l’intestino e la cute.