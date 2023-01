Emilio Giordani Lavoro: tutto quello che c'è da sapere

Esiste una figura che può garantire a tante persone, come soggetti ma anche a tante aziende di riuscire a valorizzare la propria posizione all’interno del mercato digitale. Vale anche per tutti coloro che stanno cercando delle informazioni rispetto a EMILIO GIORDANI LAVORO, oppure che è la prima volta che si confrontano con il tema del web agency e dei social media manager.

Il social media manager è un vero e proprio passionato di comunicazione e di social network e il suo compito è quello di utilizzare e sfruttare i social media e i social network o, ancora meglio, la comunicazione che veicolano però riuscire a dare rilevanza al proprio cliente.

Quindi una delle componenti principali di questo genere di professionista è la creatività, la capacità di mescolare insieme i significati per andare a estrapolare un risultato. Mettiamo il caso di assumere questo genere di professionista: che cosa può fare per noi? Può sicuramente mettersi al lavoro per cercare di far conoscere il nostro brand, prodotto o servizio in maniera molto rapida e da più persone possibili.

Questo potrebbe essere l’obiettivo che si cerca di raggiungere anche se di solito è qualcosa di più modesto e facilmente quantificabile, se non altro per riuscire a capire se stiamo facendo dei progressi che è sempre determinante dato che è un dato che può decidere di fare spostare le cose o modificare le situazioni. Una volta che è stata aperta una pagina specifica o che viene gestita da un social media manager uno degli obiettivi sarà quello di andare ad aumentare gli iscritti e le interazioni tra follower e quindi andare a stimolare in tutte per tutto una sorta di comunicazione costante.

Se fosse qualcosa di possibile da fare autonomamente molte persone riuscirebbero ad avere una popolarità incredibile perché Internet deve essere sempre considerata una fonte di opportunità lavorativa, anzi una fonte piuttosto interessante. Internet può essere anche considerato uno strumento importante di marketing: il marketing ci serve a comprendere a quale target di riferimento ci stiamo riferendo quando si tratta della vendita di un prodotto.Se Internet diventa il nostro campo d’azione principale allora è molto importante andare a posizionare il nostro brand e in quella fascia di mercato che è collegata ai social network e che ci compete.

Naturalmente l’obiettivo finale è quello di andare a aumentare il fatturato dell’azienda, grazie al fatto che ci siamo procacciati nuovi clienti o che quelli vecchi si sono interessati di più a partecipare e ad acquistare.

Tra l’altro una delle cose che viene guardata di più è il tipo di orario in cui la clientela effettua l’accesso e naviga su Internet perché si il nostro target di riferimento è una persona che lavora presso un’attività statale e ovvio che non avrà tempo di utilizzare i social network in orario di lavoro, mentre magari una persona particolarmente giovane, uno studente potrà farlo.

Ecco perché è possibile dire che i social media manager non ha particolari orari di lavoro, ma potrebbe essere tenuto e chiamato a pubblicare dei post sui social e ho orari molto differenti da quelli che le persone potrebbero pensare.

Come si diventa un social media manager

Oggi, se vogliamo dirla tutta, esistono innumerevoli corsi che consentono di fare dei master in comunicazione digitale e quindi di imparare approfonditamente che cos’è la gestione dei social.

Sono corsi di diverso genere chiaramente organizzati da scuola molto seria di alto livello.di solito viene richiesta una laurea pregressa per andare a frequentare un master specifico che può durare da pochi mesi fino ad un intero anno ed uno dei vantaggi è che di solito si fa un corso di studi che è finalizzato anche ad eseguire un tirocinio che potrà portare a avere una conoscenza più di fretta di questa professione.

Perciò, si fa tutto ciò solamente se si ha una grandissima passione per quanto riguarda la comunicazione digitale e i social network. Come abbiamo già detto nella prima parte di questo articolo, una delle caratteristiche principali di un social media manager è la flessibilità e di certo per quanto si possa avere una passione per la comunicazione digitale è anche vero che potrebbe comportare particolari stress, tutti i dati dalla necessità di trovare la giusta strategia.

Quando si parla invece di percorso di studi, di solito la facoltà universitaria più giusta per intraprendere una carriera da social media manager e scienze della comunicazione, sempre con un’attenzione particolare rispetto al piano di studi perché scienze della comunicazione può avere un percorso, diciamo, più istituzionale e filosofico e un percorso più improntato al mondo digitale.

Detto questo non si diventa social media manager solo di scusi va mente con una laurea in scienze della comunicazione dove abbiamo avuto, alle spalle, un piano di studi pensato per il mondo digitale, ma è importante anche intraprendere un master che sia stato organizzato in maniera consapevole da scuole di alta qualità.

Si parla dunque di master è in social media marketing o in Digital communication o in strategia.

Sarà poi il futuro social media manager a scegliere il percorso che potrebbe sembrare più facile o abbinabile alle proprie corde. Basta semplicemente leggere il piano di studi, così come andare a vagliare quali sono le materie in cui si ha bisogno di avere un approfondimento. I social media manager lavora per obiettivi ed è ovvio che per imparare a centrarli bisogna darsi dei percorsi preferenziali e poi anche attendere l’arrivo dei risultati.

I social su cui si può andare a spingere un determinato brand e possono essere i social più famosi come, ad esempio Facebook o Instagram oppure ci si può rivolgere anche ai nuovi social network.

Sempre tenendo in conto che la definizione di social network può essere più o meno allargato a seconda delle conoscenze personali. Infatti, anche YouTube può essere considerato un social network perché si appoggia su una piattaforma dove viene stimolata la comunicazione tra utenti che usufruiscono del medesimo servizio e che dunque possono anche darti dei suggerimenti utili su come vivere al meglio questa esperienza.