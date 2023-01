Reggiseno e non reggiseno: cosa preferisce la popolazione europea?

Analizziamo l’indagine realizzata su un campione di 5 mila persone nei maggiori Stati del nostro Continente: oltre all’Italia, ecco Regno Unito, Spagna, Francia e Germania.

Il periodo di Covid ha stravolte molti settori non solo lavorativi, visto che anche la nostra vita privata ha subìto dei bruschi cambiamenti. In questo articolo andremo ad analizzare cosa piace di più agli europei e quali abitudini hanno per quanto riguarda il reggiseno.

Reggiseno e non reggiseno: Francia capitale del No BRA

In un recente sondaggio realizzato da IFOP/Xlovecam su un campione di 5mila persone, la Francia spicca sugli altri principali Paesi europei per il gradimento da parte delle donne sotto i 25 anni di età sul No BRA (niente intimo). Le giovani donne transalpine che non indossano il reggiseno abbia segnato il 13% (datato giugno 2022). Un netto calo rispetto al periodo quando il Covid era appena scoppiato e la percentuale toccava il 20% (aprile 2020) e al 3% del periodo pre-pandemia (febbraio 2020). Tutto questo a causa delle scarse forme.

Facendo un salto in casa nostra notiamo come le donne Italiane Pudiche sul No BRA, sempre sotto i 25 anni, la percentuale tocca appena il 2%, facendo capire che la preferenza sia diversa dalle francesi. A seguire il paese transalpino ecco la Spagna (appena il 3%), mentre solo l’1% delle donne sotto i 25 anni che preferiscono il No BRA vivono in Germania e il Regno Unito. Il No Bra è anche un movimento, che viene sostenuto anche da star hollywoodiane del calibro di Jennifer Aniston (protagonista di vari film e della fortunata serie “Friends”), Bianca Jagger e Bella Hadid fra le tante. Il movimento stesso sostiene che che sia “bellezza vivere senza reggiseno”, anche se gli esperti sull’argomento si defilano sostenendo che la scelta non sia né positiva e neanche allo stesso tempo negativa.

Ricapitolando ecco il risultato del sondaggio effettato da IFOP/Xlovecam sulle giovani donne sotto i 25 anni di età che preferiscono la “moda” del No BRA nei cinque principali Paesi europei:

FRANCIA (13%) SPAGNA (3%) ITALIA (2%) GERMANIA (1%) REGNO UNITO (1%)

Restando in Francia, possiamo andare a notare un fattore molto interessante su questa tendenza del No BRA. E se tutto questo fosse ormai diventata una così detta “moda”? Facendo un passo indietro nel tempo questa moda è stata ereditata tra le giovani generazioni, insomma questo No BRA in Francia non è per niente un qualcosa di passeggero. C’è anche da evidenziare come in questo Paese, rispetto a Regno Unito, Italia, Francia e Germania, le tendenze vengono adottate in maniera più veloce. Tutto questo però potrebbe essere figlio di una maniera più comoda, evitando l’ingombri nell’indossare in reggiseno o dell’intimo sotto i vestiti.

Conclusione

In conclusione, possiamo sottolineare come le donne francesi sotto i 25 anni di età siano le regine del No BRA nei principali Paesi europei: una moda che sembra prendere sempre più piega nello Stato transalpino soprattutto dopo lo scoppio della pandemia del Covd-19.