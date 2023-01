Shiba Inu (SHIB) vs Metacade (MCADE): quale criptovaluta registrerà un aumento di 50 volte nel 2023 secondo TikTok?

Metacade (MCADE) e Shiba Inu (SHIB) sono due delle criptovalute più popolari del momento. Per gli investitori che vogliono scoprire quale sia il token più promettente, vale la pena dare un'occhiata alle previsioni di prezzo di Shiba Inu per il 2023 e immergersi nelle informazioni sul presale in corso di Metacade.

Può sembrare che entrambi i token siano sottovalutati, ma le prospettive future di uno sembrano più brillanti dell'altro. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco le previsioni sui prezzi di Metacade e Shiba Inu per il 2023.

Che cos'è Shiba Inu (SHIB)?

Shiba Inu funziona sulla blockchain di Ethereum ed è rappresentata dal simbolo SHIB. SHIB funziona come un token ERC-20 con un meccanismo deflazionistico che controlla l'offerta. Dopo essere stata creata praticamente per scherzo, SHIB è diventata rapidamente una delle criptovalute più popolari in ambito cripto ed è ora considerata una top memecoin.

Lo Shiba Inu ha creato una grande community che probabilmente resterà in circolazione a lungo. Il progetto mira a introdurre nuove funzionalità nell'ecosistema, tra cui una blockchain di layer 2 appositamente progettata, chiamata Shibarium, che utilizza SHIB come token nativo.

Previsioni di prezzo dello Shiba Inu per il 2023

Dopo essere sceso di oltre il 90% dal suo massimo storico nel 2021, le previsioni di prezzo dello Shiba Inu per il 2023 sembrano poco incoraggianti. SHIB potrebbe assistere a un'inversione di tendenza nel corso del 2023, ma attualmente sembra improbabile che riesca a riconquistare i massimi precedenti di $0,000088.

Tuttavia, le previsioni di prezzo di Shiba Inu nel 2023 potrebbero ancora produrre guadagni per gli investitori. La previsione di prezzo per Shiba Inu evidenzia un'area di resistenza chiave a $0,00003, che rappresenterebbe un guadagno di 4 volte rispetto al prezzo attuale.

Che Cos'è Metacade (MCADE)?

Metacade è una nuovissima piattaforma GameFi che ha attirato molta attenzione da quando è stata annunciata la prevendita di MCADE nelle scorse settimane. Il team di Metacade sta costruendo la più grande e unica sala giochi sulla blockchain, con l'obiettivo di offrire una gamma in espansione di giochi arcade classici insieme a titoli imperdibili di play-to-earn (P2E).

I giocatori Blockchain potranno inoltre accedere a una serie di funzionalità aggiuntive, in particolare a tante modalità per guadagnare ricompense MCADE, come lo staking. Uno degli obiettivi principali di Metacade è quello di diventare un hub centrale autosufficiente per gli utenti di GameFi e Web3, utilizzando il progetto per contribuire a guidare l'innovazione nel settore GameFi con una forte attenzione alla community.

Previsioni di prezzo di Metacade per il 2023

Metacade ha recentemente lanciato il presale del token MCADE e la fase beta è terminata rapidamente. In sole 3 settimane sono stati investiti oltre 1 milione di dollari e gli esperti si sono subito allineati per prevedere un'azione esplosiva dei prezzi nel corso del 2023.

Il prezzo di MCADE è stato inizialmente di $0,008 ed è destinato a salire a $0,02 entro la fine del presale, in prossimità del rilascio generale. Più avanti nel 2023, la previsione del prezzo di MCADE è che possa salire rapidamente alle stelle e raggiungere potenzialmente $1, un guadagno enorme di 50 volte dopo il presale.

Metacade potrebbe essere la migliore opportunità di investimento del 2023

Anche se le previsioni di prezzo dello Shiba Inu potrebbero produrre qualche guadagno per gli investitori, al momento si sta ancora riprendendo da una forte flessione. Di conseguenza, le previsioni di prezzo di Shiba Inu nel 2023 sono relativamente poco incoraggianti se paragonate alla motivazione di Metacade, un progetto nuovo di zecca che mostra enormi promesse per il futuro.

La popolarità del presale di MCADE è chiaramente un forte segnale di intenti. Molti investitori sono rimasti ovviamente colpiti dalla tabella di marcia di Metacade, che contiene alcune caratteristiche interessanti e ben definite che la aiuteranno a distinguersi nel mondo del gaming Web3.

Come funziona Metacade?

Metacade è stato creato sulla blockchain di Ethereum, il che significa che ogni gioco sulla piattaforma Metacade può facilmente integrare meccaniche di guadagno, permettendo ai giocatori di guadagnare token MCADE mentre migliorano le loro abilità e si divertono mentre lo fanno.

Oltre a questo, Metacade intende ospitare tornei P2E in cui i giocatori potranno sfidarsi per aggiudicarsi importanti premi in criptovalute. La piattaforma premierà anche coloro che condividono le conoscenze e contribuiscono alla community, il che aiuterà a continuare a creare un ecosistema di appassionati di GameFi.

Progressi nel campo GameFi

Metacade mira a supportare ulteriormente il futuro del gaming su blockchain attraverso una funzione innovativa chiamata Metagrants. La funzione è completamente gestita dalla community: gli utenti di Metacade hanno la possibilità di scegliere i migliori giochi blockchain e di fornire finanziamenti diretti per aiutare il processo di sviluppo.

Nel tempo, Metacade mira a diventare un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Questo garantirà il pieno controllo alla sua community di giocatori, che potranno votare le proposte di governance e guidare il progresso della piattaforma Metacade in modo autenticamente democratico.

MCADE vs SHIB: qual è l'acquisto migliore per il 2023?

Le previsioni di prezzo di Shiba Inu per il 2023 sono inferiori a quella di Metacade. Sebbene Shiba Inu abbia in programma di introdurre ulteriori utilità per la sua community, non può semplicemente eguagliare l'utilità che è già stata creata nell'ecosistema di gioco di Metacade.

Per il momento, MCADE è ancora in fase di presale, quindi gli investitori hanno la straordinaria opportunità di partecipare finché il prezzo è basso. Tuttavia, gli investitori devono essere veloci, poiché il presale sta per terminare e il prezzo continua a salire. Il valore attuale è di $0,01 per token e presto raggiungerà $0,02 nell'ultima fase del presale.

