Bra, al Politeama arriva lo spettacolo "I separabili" con Alessandro Benvenuti e Chiara Castelli

Un amore che va oltre i pregiudizi e il razzismo. Sarà lui il protagonista del nuovo spettacolo in programma al teatro Politeama di Bra domenica 15 gennaio 2023 alle 21, quando Alessandro Benvenuti e Chiara Castelli porteranno in scena “I separabili” di Sandro Mabellini, basato sull’omonimo testo del drammaturgo francese Fabrice Melquiot.

Un uomo e una donna tornano dopo anni, da adulti, nel luogo in cui hanno vissuto con i propri genitori. Abitavano nello stesso condominio, ma in due edifici diversi. Tornando nella propria casa, ambedue iniziano a rivivere quello che già avevano vissuto.

La storia di Romeo e di Sabah un bambino e una bambina di nove anni, entrambi solitari, che hanno costruito dei mondi immaginari: lui al galoppo sul suo cavallo di legno; lei, con le piume in testa, come una guerriera Sioux a caccia di bisonti. All’inizio diffidenti, si legano pian piano di un’amicizia indistruttibile, che sfida i codici sociali.

Un legame visto di cattivo occhio dagli adulti, lontani eredi delle famiglie nemiche degli amanti di Verona. La brutalità degli adulti e i loro pregiudizi razzisti riusciranno a distruggere questo amore incondizionato?

“Spesso -, commenta il regista Sandro Mabellini, - nelle storie che scrive Melquiot immagina dei bambini che non accettano la realtà per come gli viene data. Bambini dubbiosi, inquieti, che di fronte alla luce cruda delle cose, per come si presentano, oppongono la loro sete di qualcos’altro: un desiderio di far sì che la loro presenza nel mondo ne aumenti la poesia, il sogno, i dubbi, l’enigma”.

Gli ultimi biglietti disponibili per lo spettacolo sono in vendita il lunedì dalle 16 alle 19 al botteghino del teatro in piazza Carlo Alberto oppure sul circuito www.ticket.it. Il costo è di 23 euro, ridotti a 20 per gli over 65 e gli under 26.

Il cartellone teatrale prosegue il 20 gennaio con “Scorrettissimo me” di e con Paolo Rossi e il 5 febbraio con “Paradiso XXIII” con Elio Germano e Teho Teardo, spettacolo fuori abbonamento tratto da La Divina Commedia di Dante Alighieri. Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it.

Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.