Mondovì: il GigaMoro annuncia il ritorno (in grande stile) del Carlevé

Praticamente in archivio le festività, è tempo di pensare al Carnevale, uno degli eventi principali della Città di Mondovì. Il Carlevé 'd Mondvì si ripropone in grande stile, dopo due anni di restrizioni, timori e difficoltà in cui comunque la Famija Monregaleisa, organizzatrice dell'evento, non ha mai fatto mancare continuità alla manifestazione.



Il Carlevé quindi sta tornando. Lo annuncia, visivamente, con la sua imponente e maestosa presenza, il Moro gigante, che da oggi giovedì 5 gennaio accoglie i monregalesi, i turisti e i visitatori: nella giornata odierna è posizionato alle porte della città, all'ingresso dell'outlet del parco commerciale Mondovicino; domani, 6 gennaio, giorno dell'Epifania, il Moro si sposterà nel cuore del centro storico di Mondovì, a Breo in corso Statuto, nei pressi della fontana della Goj d'esse a Mondvì; infine sabato 7 gennaio il re del Carnevale monregalese arriverà nell'area industriale, dove potrà ammirare lo spettacolo del Raduno delle mongolfiere.



Il GigaMoro “chiama in adunata” tutti gli appassionati del Carlevé, che si ritroveranno a fare festa nei giorni dedicati agli eventi carnevaleschi, ed in particolare nelle giornate clou dell'evento: due domeniche, il 12 ed il 19 di febbraio.



Domenica 12 febbraio si terrà la tradizionale sfilata sul circuito omologato di Mondovì Breo: mancano pochi giorni alla scadenza delle iscrizioni, stabilita per il 15 gennaio, e gli organizzatori si augurano che in questi giorni il numero dei gruppi e dei carri possa ulteriormente aumentare, perché – com'è noto – più si è, e più grande è la festa!



La vera novità che la Famija Monregaleisa intende introdurre in questa edizione sarà in programma domenica 19 febbraio, quando nella centrale piazza Ellero andrà in scena “Visual Carlevé”, un evento del tutto nuovo e innovativo «che ci porterà – dice Enrico Natta, presidente della Famija – verso una versione “due punto zero” del Carlevé, una sua rivisitazione in chiave moderna senza ovviamente dimenticare le origini e le tradizioni».



Non entriamo nei dettagli per mantenere suspence ed attesa, ma possiamo anticipare che la piazza verrà animata dai colori e dalla vivacità degli sfilanti e dei partecipanti, sin dal mattino ci sarà tanta musica con dj locali, e poi ancora tante sorprese per i più piccoli ed ospiti di eccezione.



Insomma, un evento nell'evento, a 360, capace di attirare e richiamare un grande pubblico, come da tradizione del Carnevale di Mondovì.



La conferenza stampa di presentazione del Carlevé si terrà il prossimo 4 febbraio: nell'occasione sarà svelata l'identità della nuova Béla Monregaleisa. Chi vestirà i panni del Moro? Pazientate ancora un po' e saprete tutto.