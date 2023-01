Sommariva Bosco, tanti appuntamenti per i "Venerdì in biblioteca"

Venerdì 13 gennaio, alle ore 20.45, presso la biblioteca civica “M. Marengo” di piazza Europa sarà presentato la presentazione del il libro "Cristoforo Colombo il nobile. L’epopea transoceanica dell’ultimo cavaliere medievale" di Giorgio Cavallo: una serata sicuramente “intrigante”, alla ricerca delle radici del grande Navigatore, che l’autore non esclude siano piemontesi.

E’ il primo di una serie di numerosi “Venerdì in biblioteca”, la nuova proposta che il Centro culturale, in accordo con la Biblioteca Civica, offre a tutti per “riempire” di cose belle i mesi invernali. Dal 13 gennaio al 31 marzo, ogni venerdì sera la “sala-ragazzi” della Biblioteca di piazza Europa, sede invernale del Centro culturale grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, ospiterà una iniziativa culturale. L’offerta è molto variegata e, chi lo vorrà, potrà scegliere la proposta che più lo incuriosisce, appassiona, emoziona.

Dopo la presentazione del libro di Giorgio Cavallo, il 20 gennaio toccherà al prof. Gianmarco Gastone parlerà di tematiche di storia del Piemonte: tre incontri (gli altri due sono previsti il 17 e 24 febbraio) per andare alla scoperta delle nostre radici antiche. Il 3 febbraio il prof. Bruno Frea, medico che opera in collegamento con l’Africa, con Anca Daniel e Rino Tesio parlerà de “La nostra Africa. Storie di persone, emozioni, incontri”.

Il venerdì successivo, altro incontro con l'autore: la cornelianese Francesca Gerbi presenterà “La memoria di Viola”, un libro che affronta la tematica importante della malattia degenerativa.

Il 10 marzo il sommarivese Franco Racca, già ospite qualche anno fa in San Bernardino con un intrigante romanzo, presenterà “Gocciole d’amore”, una raccolta di racconti il cui filo conduttore è evidente nel titolo, ma non banale nello svolgimento. Infine, venerdì 17 marzo Chiara Chinca, titolare di “Piatti Chiari” di piazza Roma, parlerà della dieta mediterranea come fonte di salute e di longevità.

E i venerdì mancanti? Sono riempiti da “Quelli che… i libri”, un appuntamento fisso, organizzato da tempo dalla Biblioteca ogni ultimo venerdì del mese per chi vuole parlare dei libri letti, ascoltare esperienze di letture, conoscere nuovi autori.

L’ingresso alle varie iniziative è naturalmente libero e gratuito.

Per informazioni: info@centroculturalesanbernardino.it; bibliotecasommarivaperno@gmail.com; pagine fb delle due associazioni culturali.