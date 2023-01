Cosa ci dicono le stelle? L'oroscopo di Corinne dal 5 al 13 gennaio

ARIETE: Un pizzico di ottimismo, un pugnetto di sopportazione e tanta tolleranza saranno gli ingredienti giusti per rendere la settimana meno aspra … A volte apparirete inquieti, nervosetti, stufi di una determinata condizione, ma cercate di vedere il lato positivo delle cose e pensate di più a voi stessi. Nel week end combinate una tavolata, contattate un’amica di vecchia data e datevi una calmata! Nel calzettone della Befana troverete la soluzione di un vecchio tormentone.

TORO: Gennaio, mese di variazioni, progetti da instradare e paure da accantonare… Se reduci da una delusione, un’amarezza o dall’altrui comportamento, sappiate che presto la musica cambierà e avrete le idee più chiare su come impostare l’avvenire.… Qualcheduno un viaggetto effettuerà altri si appresteranno a riprendere storditamente l’attività. Un fastidio affettivo o materiale lambirà gli appartenenti al II decano e la Befana a tutti una sorpresa o un dono porterà!

GEMELLI: Con Marte bighellonante nella vostra costellazione aspettatevi di tutto e di più: dall’incognita dell’ultimo minuto, alle stravaganze di esseri pretenziosi, dalle opportunità da acchiappare al volo all’arrabbiatura vagante, in un caleidoscopio di emozioni ardue da decifrare però, nel compenso, risolverete un problemino e programmerete qualcosina di stuzzichino. Per la Befana fatevi un regalino ma state attenti a forme influenzali.

CANCRO: Brilla tutta per voi questa Luna che il 7 gennaio si fa piena nella vostra costellazione: approfittate del suo influsso al fine di sistemare ciò che nel 2022 avevate lasciato in sospeso, per far riposare sia il corpo che la mente, selezionare le intime conoscenze, valorizzare gli affetti più veri e sinceri e incamminarvi verso un 2023 veramente stupefacente! La Befana, insieme ad un omaggio, vi porterà un significativo messaggio e una novella impensata. Nasino colante.

LEONE: Calatevi nei panni altrui e non sputate sentenze cercando piuttosto un accomodamento che possa andar bene sia per voi che per le persone coinvolte nelle vostre faccende. State incedendo verso un 2023 significativo dove iniziare già sin d’ora a programmare ciò che volete nei prossimi mesi effettuare. Fatevi vivi con un’amica che a voi tiene tanto e limitate cibi pesanti perché dopo le recenti scorpacciate la dieta è importante sia per il benessere che per l’ago della bilancia.

VERGINE: Se di bastoni tra le ruote ve ne son stati messi tanti sappiate che con l’esordio del 2023 recupererete pian pianino la voglia di fare, agire, amare e confidare in un anno decente. I prossimi giorni scorreranno freneticamente, qualcheduno vi farà arrabbiare altri invece vi aiuteranno a risolvere un problema. Con il partner vi sarà uno spizzico di tensione, da un figlio arriverà un’emozione e per l’Epifania organizzate qualcosina di malioso al fine di chiudere le feste in bellezza.

BILANCIA: Apparirete solerti, perfezionisti ma altrettanto insofferenti verso personcine sfuggenti a cui parlare chiaramente affinché non fraintendano le vostre intenzioni e la vostra disponibilità.… Vi caverete un pallino, concluderete un affare, amplierete il raggio d’azione, un’amica vi spalleggerà e un buffo accadimento nel weekend vi sbalordirà. Circuite la fortuna mettendo al Lotto i vostri dati di nascita abbinati al 3 o al 67. Epifania all’insegna dell’imprevedibilità.

SCORPIONE: L’intuito e la temerarietà vi aiuteranno a superare qualsiasi prova anche se gli astri, sonnacchiosi e indisponenti, ci metteranno lo zampino favorendo grattacapi giornalieri, pretese da contestare, tentennamenti dinanzi ad una decisione e una minuta indisposizione. Presumibili pure delle gioie inaspettate, dei corrucci per un conoscente e un messaggio inaspettato. Epifania da trascorrere senza troppe baldorie specie se nelle feste avete esagerato. Sabato fermentato.

SAGITTARIO: Finito un anno ne arriva un altro a far sperare che qualcosa possa migliorare ma anche questo, a primo acchito, sembra non voler elargire le proprie grazie inducendovi a sbottare. Però non abbacchiatevi: in tempi brevi il sole invernale, accompagnato dalle maliose stelline, porterà tante cose carine a patto di non arenarvi ma lottare per la concretizzazione di un ideale. Alla Befana chiedete di portarvi quella serenità che ultimamente scarseggia. Raffreddori in vista.

CAPRICORNO : Appendete la calzetta al camino dei desideri perché la Befana la riempirà di sogni da accarezzare fino alla primavera quando, sulle ali di qualche miglioramento, inizieranno a materializzarsi… Uno spilucco di tensione si insinuerà in un rapporto interindividuale: soprassedete e passerà… Se ultimamente vi siete rimpinzati tenetevi nel mangiare prima di trovarvi a bisticciare col colesterolo o sentirvi gonfi e pesanti.… Epifania e compleanno da trascorrere in allegra compagnia.

ACQUARIO: Se vi lasciate alle spalle un 2022 inappagante sappiate che vi attende al varco un 2023 interessante specie per quanto concerne i sentimenti e le valute e poi smaltiti i bagordi delle trascorse festività apprestatevi ad una settimana variegata sia sotto il profilo materiale che operativo o privato compreso un buffo accadimento o una missiva da stordimento, delle new rincuoranti e un Epifania allegrotta e nuovamente mangereccia. New da figlioli, amici o parenti.

PESCI: Respirate profondamente e partite verso gli obiettivi prefissati ma senza innescare la quarta sennò rischiate di imballarvi! Un segreto andrà confidato esclusivamente a chi lo sa mantenere al fine di non far figuracce così come dovrete fare una specie di inventario riguardo una situazione un po' delicata. Occhio anche a non prendere decisioni avventate di cui in seguito pentirvi. Ringraziate un’amica con un regalino e per l’Epifania accettate un invito o partecipate ad una tavolata.

**************************************************************************************

E che le stelle e l’Epifania riempiano la calza e la vita di serenità e allegria!

**************************************************************************************