Verzuolo chiude l’anno con 22 residenti in meno a quota 6.425. Gli stranieri sono il 16% del totale

E’ in leggero calo la popolazione di Verzuolo, che ha chiuso l’anno appena andato in archivio con 22 residenti in meno. Il totale della popolazione al 31 dicembre 2022 conta infatti 6.425 iscritti all'anagrafe comunale, di cui 1.060 stranieri, pari al 16,50% del totale, contro i 6.447 di dodici mesi prima.



Sul risultato incide un saldo naturale negativo per 45 persone. Nel corso del 2022 si sono infatti registrate 41 nascite (18 maschi e 23 femmine; 11 dei nuovi nati sono stranieri, 4 maschi e 7 femmine) a fronte di ben più numerosi decessi: 86, tra i quali 41 uomini e 45 donne. Su 86 decessi solo 3 hanno colpito la popolazione straniera (1 uomo e 2 donne).



A questo differenziale si aggiunge quello relativo agli iscritti e ai cancellati dall’anagrafe. Hanno acquisito la residenza in 304, mentre sono stati cancellati per trasferimenti o altri motivi in 281. Una differenza quindi positiva pari a 23.



«L’aumento delle persone che hanno scelto Verzuolo trasferendovisi – commenta il sindaco Giancarlo Panero – testimonia il “ben vivere” in paese e la capacità attrattiva di Verzuolo».



Sul fronte delle etnie maggiormente presenti a Verzuolo si registra la comunità albanese (con 452 residenti), quella cinese (158), marocchina (40), maliana (33), senegalese (31), nigeriana (18) e indiana (16). Contano meno di 10 residenti ciascuna le etnie del Venezuela, Algeria, Burkina Faso, Egitto, Filippine, Nuova Guinea, Jugoslavia, Kosovo e Macedonia.