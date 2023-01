Scuola, sport e montagna, Bongioanni: "Dall’assessorato di Elena Chiorino 25.500 euro per 17 scuole del Cuneese"

Pochi giorni dopo il finanziamento ai progetti contro il bullismo e a quello per i progetti nelle discipline Stem, arrivano ora in porto anche i risultati del terzo bando promosso dall’Assessore all’Istruzione della Regione Piemonte Elena Chiorino a sostegno delle attività didattiche ed educative degli istituti scolastici piemontesi.

Questa volta si tratta dei fondi che aiuteranno gli istituti scolastici a coprire le spese per la pratica di attività sportive e per l’organizzazione di giornate in montagna per i propri alunni.

Su 88 istituti premiati dell’intero territorio regionale ben 17 sono della provincia di Cuneo: ad ognuno di essi – scuole elementari e medie - andrà la cifra di 1.500 euro, con un contributo regionale complessivo di 25.500 euro per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24.

Un risultato che il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Piemonte, Paolo Bongioanni, commenta così: «È un altro traguardo frutto del capillare lavoro di raccordo con il territorio e le sue esigenze che abbiamo condotto assieme al gruppo di Fratelli d’Italia e all’assessore Elena Chiorino. In tutti e tre i bandi regionali per la scuola giunti a conclusione in questi giorni – contrasto al bullismo, progetti Stem, sport e montagna – gli istituti della provincia di Cuneo hanno sempre visto premiare il loro impegno progettuale e la qualità della proposta didattica, e prima ancora educativa a 360°. Mi congratulo con i tanti che si sono impegnati per arrivare a questorisultato lusinghiero. E naturalmente con l’assessore Chiorino, perché attraverso questi bandi ha saputo declinare in modo concreto e vicino ai territori una visione alta nel ruolo che la Regione può svolgere a sostegno del mondo della scuola e nell’educazione delle giovani generazioni».

Ecco il dettaglio degli istituti comprensivi che riceveranno il contributo e la relativa destinazione: