Tiro a segno: Fulvio D'Alessandro nello staff tecnico sportivo della Uits regionale

Il saviglianese Fulvio D'Alessandro è stato recentemente nominato nello staff tecnico sportivo Unione Italiana Tiro a Segno (Uits) della regione Piemonte per le discipline Issf carabina.

Già attivo da tempo come agonista sportivo, tecnico sportivo e ufficiale di gara presso diversi poligoni, da alcuni anni è in forza al Tiro a Segno Nazionale (Tsn) di Mondovì dove si dedica, anche come responsabile del settore giovanile, ormai prevalentemente alla formazione di atlete e atleti con potenziale di indirizzo regionale e nazionale nelle discipline carabina, ma anche pistola aria compressa.