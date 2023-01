Volley femminile A2. LPM BAM Mondovì pronta alla sfida con Lecco, Giroldi: " Vogliamo iniziare bene l'anno e regalare ai nostri tifosi una bella prestazione"

Archiviata la vittoria di Coppa al tie-break contro Montecchio (che ha consentito l'accesso ai quarti di finale) la LPM BAM Mondovì si prepara alla prossima sfida di campionato: domenica 8 gennaio, con fischio d'inizio alle 17, le pumine ospiteranno la Orocash Lecco per il primo atto del 2023.

Le dichiarazioni della palleggiatrice Beatrice Giroldi riportate dai canali ufficiali della società monregalese: "Sapevamo che con la partita di Coppa Italia avremmo dovuto dare un forte segnale trasmettendo di essere una squadra viva e che ha voglia di lottare. Siamo entrate in campo consapevoli che avremmo dovuto dimostrare il nostro valore e così abbiamo fatto. Aldilà del risultato la cosa fondamentale è stato l'atteggiamento, abbiamo lottato su ogni pallone e siamo rimaste coese e concentrate sull'obiettivo anche nei momenti di set più critici. Per quanto riguarda la gara di domenica, sicuramente la prima cosa fondamentale sarà quella di mantenere lo stesso atteggiamento propositivo e positivo dell'ultima partita. Abbiamo voglia di iniziare bene l'anno e di regalare ai nostri tifosi, che ci seguono ovunque, una bella prestazione! Soprattutto in questo girone dove non esistono le squadre materasso. Durante la partita di andata, Lecco ci ha messo in difficoltà: è una squadra ben ordinata e che difende tanto. Dobbiamo stare sul pezzo e non regalare niente. La settimana è appena iniziata: lavoreremo tanto sulla difesa e sulla continuità del nostro gioco.”