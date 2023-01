Sci alpino: Marta Bassino e compagne al lavoro in Friuli Venezia Giulia

Marta Bassino e compagne sono al lavoro in Friuli Venezia Giulia, sulla pista Zoncolan 1.

Le gigantiste azzurre sono impegnate in una serie di sessioni di allenamento in vista del prossimo fine settimana in cui la Coppa del Mondo farà tappa a Kranjska Gora, in Slovenia.

Sul tracciato preparato dai tecnici della nazionale italiana e dello staff di PromoTurismoFVG, Marta Bassino, Federica Brignone, Asia Zenere, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elisa Platino e Laura Steinmair stanno svolgendo un’intensa preparazione.

Oltre alle azzurre, in questi giorni, hanno programmato una serie di allenamenti sullo Zoncolan anche alcune atlete slovene, bulgare e polacche.

Oggi, giovedì 5 gennaio, ultimo giorno di sedute sulle nevi friulane prima del trasferimento in Slovenia.