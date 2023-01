Calcio Serie D: Borgosesia-Fossano e Pont Donnaz-Chieri aprono il programma della 20^giornata nel girone A

Borgosesia-Fossano e Pont Donnaz-Chieri apriranno, sabato pomeriggio, il programma della 20^giornata del girone A di Serie D, prima di ritorno e del nuovo anno.

Anticipi accordati in vista dell'impegno infrasettimanale di mercoledì 11 quando verranno recuperati gli incontri della 18^giornata rinviati in seguito alla nevicata che aveva interessato nelle scorse settimane Piemonte e Valle d'Aosta.

Il Fossano riparte con la zavorra dell'ultimo posto in classifica, gli 8 punti di svantaggio dal penultimo posto (Chisola e Stresa) ed un impietoso "zero" nella casella relativa alle vittorie conquistate. Ma anche da un mercato invernale importante e dalla consapevolezza di avere tante partite a disposizione per una impresa complicata eppure non impossibile. Doveroso ripartire da quanto fatto nell'ultimo incontro prima della sosta, cancellando e cambiando, tuttavia, il finale. La rimonta subita per mano del Derthona (da 4-0 a 4-5 in mezz'ora) grida vendetta ed è necessario voltare immediatamente pagina.

Borgosesia reduce dallo spumeggiante successo contro la capolista Sestri Levante, battuta 3-0.

Arbitro dell'incontro sarà Stefano Calzolari di Albenga, coadiuvato da Marco Bosco di Roma 2 e Alessandro Ceci di Frosinone.

Fischio d'inizio alle 14,30 di sabato 7 gennaio.