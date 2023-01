Open day all’asilo infantile di Roreto di Cherasco

Non è mai troppo tardi per riprendere le vecchie abitudini! Quest’anno, dopo lo stop forzato dovuto al Covid-19, l’Asilo infantile di Roreto riapre le sue porte per accogliere genitori e bambini che si preparano ad iniziare il loro percorso alla scuola dell’infanzia e per dare loro la possibilità di visitare in presenza la scuola.

L’asilo ha organizzato nel giorno di sabato 14 gennaio alle ore 10.30, un Open Day ovvero una “giornata aperta” offerta alle famiglie per conoscere la scuola ed entrare in contatto con il personale docente e l’amministrazione. In tale occasione, sarà possibile vedere gli spazi, conoscere le attività ed i laboratori proposti, ascoltare quali sono i valori educativi e le attenzioni su cui si basa la scuola e quali desideri condividere con bambini e famiglie.

Tra le novità di quest’anno ci sanno il ritorno, dopo le pause forzate dovute alla pandemia, del corso di acquaticità, laboratori di arte con specialisti, spettacoli teatrali, esperienze a contatto con la natura e bilinguismo. L’Asilo infantile di Roreto infatti, anche per il prossimo anno scolastico, offrirà la possibilità di vivere la routine quotidiana anche in lingua inglese grazie alla presenza giornaliera di due insegnanti madrelingua che operano in struttura a tempo pieno. Non mancheranno, inoltre, progetti rivolti alla cura e alla salute del bambino: ad esempio, nell’anno scolastico ancora in corso, sono stati attuati la campagna di prevenzione dell’ambliopia promossa dal Lions Club Cherasco e corsi per il personale di defibrillatore semiautomatico e di disostruzione pediatrica promossi dalla BCC di Cherasco.

La presentazione della scuola avverrà in presenza, attraverso un tour interno ai locali scolastici a cui si potrà partecipare presentandosi presso l’Asilo Infantile di Roreto, piazza Caduti, sabato 14 adlle ore 10.30 alle 12.30. Al termine dell’open day seguiranno informazioni specifiche relative alle modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2023-2024.

La proposta educativa e formativa di questa piccola realtà roretese, ispirandosi ad una visione cristiana dell’uomo, ha come “capisaldi” il rispetto e la valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e, più in generale, dell’identità di ciascun bambino. Alla luce di questi valori, il corpo docente e l’amministrazione illustreranno alle nuove famiglie la programmazione delle attività quotidiane.

Per ricevere maggiori informazioni o per prendere i primi e importantissimi contatti, è possibile curiosare nella pagina Facebook dell’Asilo infantile di Roreto, telefonare a scuola (0172495486) o scrivere una mail (asilororeto@gmail.com).