Un 2022 ricco di impegni per il Gruppo Alpini Alta Langa

L'anno appena trascorso, ha visto gli alpini e simpatizzanti che compongono il Gruppo Alpini Alta Langa, riprendere le attività e la vita associativa che lo caratterizzano, con il pranzo sociale, tenutosi a Niella Belbo il 13 marzo, in seguito ci si è prodigati nell'organizzazione e svolgimento della giornata con la Fanfara dei Bersaglieri Toscani a Cravanzana - Feisoglio il 21 maggio, ed il Raduno del gruppo a San Benedetto Belbo, il 18 settembre, dove è anche avvenuto il gemellaggio con gli amici del gruppo di Bardonecchia. La formazione della squadra di protezione civile, l'inaugurazione del pulmino a Cravanzana e della sede a Niella Belbo.



La partecipazione al Raduno dei gruppi di Langa a Serralunga e all'adunata Nazionale a Rimini, il pellegrinaggio a Sant'Anna di Vinadio, dove per pura combinazione, nel recarsi, tramite i mezzi del gruppo, ci si è data anche una mano al trasporto del personale e materiale necessario allo svolgimento del campo scuola estivo, dell'unità pastorale locale. Il raduno di Paspardo in Valle Camonica, il ricordo dei caduti a Rocca la Meja, il 90' del gruppo di Cesana T.se, il 90' del gruppo di Cortemilia e quello del gruppo di Dogliani. La partecipazione agli eventi delle truppe alpine, per i 150 anni di fondazione del corpo, culminati con le celebrazioni ufficiali, avvenute a Napoli il 15 ottobre.



La Beneficenza anche quest'anno, come per gli anni passati non si è fatta attendere: il tradizionale omaggio dell'uovo di Pasqua prima e del panettone/pandoro poi, verso gli alunni delle locali scuole dell'infanzia e primaria, il simbolico aiuto economico verso le situazioni che volta per volta si prospettano, come nel caso dell'allevatore di bovini avvelenati dal sorgo, o della famiglia di Novello vittima dell'incendio della propria abitazione, giusto per citarne un paio. Per concludere l'anno, i soci si sono prodigati nella vendita dei panettoni/pandori con annesso calendario del centenario della Sezione di Cuneo, il ricavato servirà a finanziare il programma di 3 giorni di eventi, che si svolgeranno in luglio, inoltre si sono ritrovati al pranzo sociale, per festeggiare il capogruppo onorario, Luigi Quazzo "Vigiotu" che il 13 dicembre ha compiuto 92 anni.



Con la collaborazione di alcuni, ma nel disinteresse di molti, come nel caso di tante altre realtà associative, il gruppo alpini Alta Langa, prosegue le attività associative e di beneficenza, in cui finora si è distinto positivamente a favore della comunità, impreziosendo un calendario locale che prima della sua nascita era sicuramente più povero. Il prossimo raduno del gruppo, si svolgerà domenica 24 settembre a Bosia.