Finanza: analisi del mercato azionario per gennaio 2023

Il mercato azionario ha iniziato il 2023 alla grande, peccato sia durato troppo poco questo momento di ripresa. Infatti, dopo l’apertura di Wall Street, i principali indici hanno prima registrato buoni dati, un segnale incoraggiante di ripresa, per poi concludere con dati che sono sotto la media in termini di intraday. Il Dow Jones è tornato al ribasso dopo aver brevemente superato le sue linee di 50 e 21 giorni. L'S&P 500 e il Russell 2000 si sono invertiti al ribasso rispetto alla linea dei 21 giorni. Il Nasdaq ha invertito dopo essersi avvicinato alla linea dei 21 giorni.

Le azioni Tesla e Apple sono state i grandi freni per i principali indici. Ma c'è stata una ritirata su vasta scala. I titoli energetici sono stati grandi perdenti con i prezzi sottostanti. Molti titoli interessanti hanno aperto al rialzo ma poi sono invertiti al ribasso con i principali indici, come Mobileye, Celsius (CELH) e Medpace (MEDP). Eli Lilly e Caterpillar, insieme ai relativi titoli di crescita difensiva, hanno retto relativamente bene. Il titolo LLY sta testando le sue linee da 50 giorni/10 settimane.

Le azioni incentrate sulla Cina, in particolare Internet come Pinduoduo (PDD) e i casinò di Macao come Las Vegas Sands (LVS), hanno invertito la tendenza, ma sono anche usciti dai massimi. I principali indici alla fine hanno limitato le loro perdite, ma le inversioni rispetto ai livelli tecnici chiave non sono state incoraggianti. Molte azioni sono crollate e non si sono riprese. Il mercato azionario è in un tentativo di rally grazie al guadagno di giovedì scorso, ma sembra un rimbalzo di un giorno.

Osserviamo come il mercato sia in fase di correzione, con il Nasdaq non molto lontano dai minimi del mercato ribassista. Anche se il tentativo di rally prendesse slancio e mettesse in scena un giorno di follow-through nelle prossime settimane o due, ci sarebbero ancora una serie di ostacoli tecnici da superare. Non è un buon momento per assumere nuove posizioni. È una correzione del mercato con i principali indici, settori e singoli settori inclini a inversioni.

Non bisogna dunque lasciarsi tentare da momentanee esplosioni di mercato che spingono le azioni verso aree di acquisto. Per alcuni minuti martedì, un certo numero di azioni ha mostrato segnali di acquisto, ma il più delle volte è svanito. Anche se i principali indici si sono conclusi con perdite modeste, un investitore che salta sulle azioni MBLY vicino all'apertura di martedì potrebbe ora trovarsi con una perdita del 10%. In conclusione: non comportarsi come se il mercato fosse in una tendenza al rialzo fino a quando il mercato non sarà effettivamente in una tendenza al rialzo. Tuttavia, molti buoni titoli continuano a essere scambiati vicino ai punti di acquisto, mentre il tentativo di rally del mercato potrebbe mettere in scena un seguito nei prossimi giorni. Quindi costruisci le tue liste di controllo e resta impegnato. Ed è un momento assai valido questo per il cambio di valute, in termini di forex, come per la coppia EUR USD visto il momento delicato per l’economia statunitense, che per molti andrà presto in una nuova fase di recessione. La posizione per il cambio di valute potrebbe fornire una buona opportunità di investimento, in termini speculativi, specialmente se per l’Euro dovesse proseguire questo buon momento.

Il punto della situazione per quanto concerne l’ETF

Tra i migliori ETF, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) è sceso dell'1,1%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ha ceduto lo 0,8%. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) è salito dello 0,2%. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è sceso dello 0,8%.L'ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) è sceso dell'1,4% e l'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è rimasto invariato. L'ETF Global Jets statunitense (JETS) è sceso dello 0,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito dell'1,3%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso del 3,5% e l'ETF Financial Select SPDR (XLF) è salito dello 0,35%. L'Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) è sceso dello 0,3%.Riflettendo i titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) ha perso il 2,5%, non lontano dal minimo quinquennale della scorsa settimana. ARK Genomics ETF (ARKG) perde il 2,1%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.

Le azioni di Apple tra una lenta ripresa e un momento difficile

Martedì le azioni Apple sono scese del 3,7% a 125,07 dollari, scendendo al di sotto del minimo del mercato ribassista della scorsa settimana ai peggiori livelli da giugno 2021. Il titolo AAPL, che ha superato una valutazione intraday di $ 3 trilioni all'inizio del 2022, è ora sceso sotto i $ 2 trilioni per la prima volta da marzo 2021. Il titolo Apple ha chiuso martedì con una capitalizzazione di mercato di $ 1,988 trilioni. È ancora l'azienda più preziosa al mondo. Una gigantesca fabbrica di iPhone Foxconn in Cina è tornata al 90% della capacità, ha riferito Bloomberg. Ma Apple sta tagliando gli ordini per i prodotti AirPods, MacBook e Apple Watch, secondo un rapporto.

Il punto della situazione per quanto riguarda Tesla

Il titolo Tesla è sceso del 12,2% a 108,10, scendendo al di sotto del minimo del mercato ribassista della scorsa settimana, raggiungendo i livelli peggiori dall'agosto 2020. È stata la peggiore perdita di un giorno del gigante dei veicoli elettrici in più di due anni. Le azioni TSLA sono già crollate del 37% a dicembre e del 65% per tutto il 2022. Le consegne di Tesla hanno raggiunto un livello record nel quarto trimestre, ma per un secondo trimestre consecutivo sono state ben al di sotto delle stime ridotte e della produzione effettiva. Ciò nonostante i grandi incentivi di fine anno, specialmente in Cina e negli Stati Uniti, per aumentare le vendite.