Scopri le proposte per questo lungo fine settimana dell’Epifania

Città e paesi in festa





A Mondovì fino a domenica 8 gennaio prosegue il calendario degli eventi delle feste natalizie. Dal 6 all'8 gennaio è in programma il Raduno Areostatico Internazionale dell'Epifania nell'area verde di Corso Inghilterra. Sono previsti due voli al giorno riservati agli equipaggi dei più di 30 palloni: al mattino, con decollo alle 9, e al pomeriggio con decollo alle 14.30. Accesso gratuito e presenza di un punto-ristoro food & drink. Si potrà anche assistere a una gara dedicata alle bocce quadre. Torna anche lo show serale “Night Glow”, con le mongolfiere gonfiate al buio, accese dalla luce dei bruciatori come gigantesche lampadine colorate: lo spettacolo si terrà sabato 7 gennaio alle 18.30. La colonna sonora sarà dedicata al fenomeno “Stranger Things”.

Info: www.facebook.com/aeroclubmondovi

Sabato 7 e domenica 8 ci saranno i mercatini de “Il Re Mercante” nel rione storico di Mondovì Piazza. Dalle ore 10.00 alle 18.00, appuntamento con la rassegna di opere artigianali e dell'ingegno umano. Saranno presenti artigiani, ceramisti, illustratori e saranno in vendita complementi d’arredo, mobiletti, creazioni di carta pesta, gioielli, abbigliamento, ombrelli fatti a mano, lavorazioni in vetro e molto altro ancora. Non mancheranno le tipiche specialità culinarie del territorio. Nella città altre attrazioni sono la torre del Belvedere, il presepe di Mario Ceroli nella Cripta del Duomo, le “Luci a Piazza”, il Museo della stampa ed il Museo della ceramica e Infinitum, il tour immersivo guidato nella Chiesa della Missione.

Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi





A Vicoforte dal 6 all’8 gennaio sarà possibile salire in esclusiva sulla cupola ellittica più grande al mondo del santuario e ammirare, da una prospettiva inedita, le mongolfiere che prenderanno il volo in occasione del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania. I visitatori potranno vivere il coinvolgente percorso di salita e visita venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio alle 11.30 e alle 14.30. Info e prenotazioni: www.kalata.it

Sabato 6 gennaio a Cuneo si terrà la “Befana del Vigile”, iniziativa solidale rivolta alle famiglie in difficoltà economica e sociale. A partire dalle 15, la storica iniziativa si svolgerà in piazza Galimberti con il Comando della Polizia Locale di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana. Grandi e piccini sono invitati a partecipare portando con sé dei doni che saranno poi devoluti alle associazioni del territorio per la distribuzione a chi ne ha bisogno. Durante il pomeriggio verranno esposti in piazza i mezzi e le attrezzature utilizzate dalla Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco. Si terranno inoltre attività di intrattenimento per famiglie e bambini con la distribuzione di omaggi. Alle 14.30 in largo Audiffredi si terrà l’estrazione della lotteria di IllumiNatale. Alle 17 ci sarà il gran finale con la premiazione del concorso “L’albero di Natale di quartiere meglio addobbato/illuminato”. Info: www.cuneoilluminata.eu





A Serra Pamparato venerdì 6 gennaio alle ore 11 si aspetta la Befana in piazza. Nel

pomeriggio, alle 17, è in programma il concerto di inizio anno nella chiesa di Santa Maria con il soprano Anna Femorali accompagnata all’organo da Nazareno Fusta. Sarà possibile partecipare alle visite guidate su prenotazione del Museo Etnografico “degli usi e costumi della gente di montagna”. Info: www.facebook.com/prolocoserra.pamparato





Venerdì 6 gennaio arriverà la Befana anche a Ormea: dalle 15 alle 18 alla Società Operaia ci sarà la festa per i più piccoli con animazione a sorpresa. Sabato 7 ci sarà una serata Amarcord musicale dedicata al Pit Stop, che è stato per molti un vero e proprio punto di riferimento, un’icona di fine anni 90 primi 2000. Appuntamento dalle ore 23 alle 4 Sala società polivalente Ormea. Nella città si possono visitare la mostra “Pittori ad Ormea” e "Da Ormea a Chionea la via dei Presepi".

Info: www.facebook.com/people/Pro-loco-Ormea/100069878557586





Ad Artesina, a partire dalle 8.30, ci sarà il mercatino di montagna in piazza venerdì 6 e sabato 7 gennaio. Dalle 10 è in programma l’intrattenimento musicale e di magia nei giorni di venerdì 6 e domenica 8 gennaio. Torna l'appuntamento per i più piccini e le loro famiglie della Baby Dance con Pinky nelle giornate di venerdì 6 gennaio e domenica 8 gennaio sempre alle 12. La Befana arriverà venerdì 6 gennaio alle 12 e ballerà insieme a Pinky. Info: www.facebook.com/Artesina





A Prato Nevoso sono tante le attrazioni per i turisti e gli avventori della stazione, dallo sci in notturna aperto tutte le sere (compresi lo snowpark e il campo scuola) agli après ski musicali, le cene dello Chalet Rosso e i dj set con ospiti di primo piano del panorama musicale. Per i più piccini, il parco divertimenti Prato Nevoso Village rimarrà aperto con orario prolungato dalle 10 alle 18 e dalle 20 alle 22 con l’adrenalinico snowtubing notturno. Sabato 6 gennaio, si festeggia la Befana con tanti giochi, balli e animazione in compagnia della mascotte il lupacchiotto Asso. Aperto tutti i giorni anche l’asilo della neve. Info: https://pratonevoso.com/2022/gli-eventi-del-village





Venerdì 6 gennaio dalle 8 alle 19 torna a Limone Piemonte il Mercatino da Forte dei Marmi in piazzale Boccaccio con articoli di alta qualità: abbigliamento, accessori in cashmere, capi firmati per uomo e donna. Si possono trovare anche lenzuola e tovaglie ricamate, pizzo fiorentino, scarpe e accessori prodotti dall'eccellenza artigiana toscana in una vera e propria boutique a cielo aperto. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, le vie del centro storico si animeranno con musica e intrattenimento per bambini e famiglie che potranno incontrare la Befana e i suoi amici. Anche a Limonetto, alle 16 presso l’Anfiteatro, saranno organizzati giochi per i più piccoli, con la gara di pupazzi di neve e la pentolaccia. Per la Festa della Befana gli amanti dell’outdoor potranno partecipare alla ciaspolata ai Tetti Ciocca. Sempre venerdì alle 17 nella Chiesa parrocchiale di San Pietro si potrà assistere al Concerto spirituale di Natale, a cura dell’organista Fabio Pietro Di Tullio. Sabato 7 gennaio alle 21 a Limonetto nei locali della Pro Loco ci sarà l’estrazione della lotteria benefica. Info: www.facebook.com/limonepiemonte e www.limoneturismo.it nella sezione eventi.





Venerdì 6 gennaio a Sant'Anna di Valdieri arriva la Befana, anzi le Befane che aspetteranno i bambini e famiglie sotto la tettoia del Museo della Civiltà della Segale, dalle 14 alle 17.

Per tutti distribuzione di biscotti, cioccolata calda e per i piccoli laboratori di giocoleria.

Info: www.facebook.com/ProlocoSannaTermediValdieri





Prosegue in Valle Stura la Festo dou Tarluc. Nel pomeriggio del giorno dell’Epifania, appuntamento a Pontebernardo nella stalla dell’Ecomuseo alle 14.30, per la rappresentazione della tradizionale tosatura della floucà e la dimostrazione degli antichi mestieri. Alle 16, nella saletta incontri dell’Ecomuseo, laboratorio di feltro per bambini e famiglie e distribuzione degli agnel de pan ai più̀ piccoli. A fine pomeriggio, intorno alle 17, inaugurazione dell’opera d’arte collettiva “La Feo Luz”. A Sambuco sabato 7 gennaio, alle 14, è in programma la ciaspolata accompagnata dal suono della cornamusa di Davide Bagnis, con assaggio di prodotti delle quattro valli di Ecomusei del Gusto. L’attività̀ è gratuita. Alle 17 presso il Centro di Documentazione del paese verrà presentato l’Abbecedario Occitano. A seguire un laboratorio per bambini e famiglie dal titolo “Piccolo Viaggio nell’Immaginario Occitano. Crea il tuo Abbecedario”. Nel periodo festivo sarà possibile visitare l’Ecomuseo della Pastorizia, il percorso ecomuseale Na Draio per Vioure e la mostra fotografica La Montagna Viva con visita guidata su prenotazione.

Info: www.ecomuseopastorizia.it





A Pontechianale venerdì 6 gennaio è in programma “La Befana viene a Ponte”. A partire dalle 10, di fronte al solarium del campeggio Libac, emozioni e adrenalina assicurati con la gara di bob a eliminazione in cui saranno coinvolti i bambini e i loro genitori. Sarà la Befana a premiare i vincitori, riscaldare il pubblico con i suoi giochi musicali e ristorare i presenti con del tè caldo. Dalle 14, in piazza del Municipio la festa continuerà. In compagnia della voce di Santina, la sosia ufficiale di Orietta Berti, si entrerà nel vivo nel pomeriggio con giochi, balli e il teatrino delle feste. Dalle 16 via alla rottura della pignatta e distribuzione di cioccolata calda per tutti e una calza piena di dolci ai bambini che hanno preso parte alla giornata a loro dedicata.

Info: https://prolocopontechianale.it/la-befana-viene-a-ponte-2023





Venerdì 6 gennaio è in programma “Epifania a Crissolo” con la tradizionale cioccolata della Befana, alle 15.00 sulla piazza del Municipio. Alle 21 nella Sala delle Guide ci sarà la tombolata in compagnia il cui incasso darà devoluto al progetto Nepal “Mario Vallesi”.

Info: pagina Facebook Proloco Crissolo.





A Savigliano venerdì 6 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 ci sarà l’apertura straordinaria del Museo Ferroviario con visite guidate e corse sulla locomotiva a vapore 141R in scala 1:8. Aperto anche sabato e domenica con gli stessi orari.

Info: www.museoferroviariopiemontese.it/natale-2022-attivita-ed-orari





Ad Alba fino al 6 gennaio si può ancora respirare la magia del Natale con le Notti della Natività. Da ammirare l’astro dei desideri, l’albero degli auguri Ferrero, il trenino dei desideri, il presepe tradizionale in piazza Risorgimento e le spettacolari luci con proiezioni di stelle cadenti sui monumenti della città. Info: www.facebook.com/natalealba

Venerdì 6 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il Museo Civico F. Eusebio Alba organizza un pomeriggio dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni con giochi e attività divertenti fra le sale con merenda finale. Ingresso 1 euro. Info e prenotazioni: museo@comune.alba.cn.it

www.facebook.com/AlbaCulturaEventi





Spettacoli e musica





“Lou pan crousià” è il testo di Sergio Arneodo da cui ha tratto ispirazione il tradizionale spettacolo dell’Epifania in provenzale, venerdì 6 gennaio alle 15 nella chiesa di Sancto Lucìo a Coumboscuro con la regia di Francesco Segreti e le musiche degli Henno de Rose. Il dramma narra la storia di Vincén, del suo ritorno da una lontana fattoria della Crau, al borgo natale. Un viaggio estenuante, clandestino con il pericolo della neve, ma Vincén vuole partire per onorare la promessa fatta al padre morente: posare sull’altare della messa di mezzanotte «lou pan crousià». A casa, inoltre, lo aspettano il primo figlio e la moglie Annéto. Il tema dell’emigrazione emerge prepotente nel dramma e inevitabilmente si lega alle tante storie di emigranti di oggi spesso in fuga da guerre e fame. Info: www.facebook.com/coumboscurocentreprouvencal









Babbo Natale e i suoi elfi sono arrivati ad Alba e stazioneranno sotto il colorato tendone del Circo Medini, ribattezzato per l’occasione il “Circo di Babbo Natale”. Gli artisti circensi proporranno spettacoli per tutto il periodo natalizio fino all’8 gennaio. Appuntamento in piazza Adolfo Sarti di fronte all’Hotel I Castelli. Venerdì 6 e sabato 7 spettacoli in programma alle 16 e alle 18.30, domenica alle 16.30. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini





Venerdì 6 gennaio, dalle 17 alle 19, presso il Birrificio Valle Maira di Acceglio, in borgata Frere,

è in calendario “Rei e Pastres”, concerto natalizio dedicato ai “nouvé”, i presepi

cantati della tradizione occitana. I “QuBa Libre Trio” si esibiranno con canzoni popolari dedicate alla Natività. Il concerto sarà impreziosito dalla voce intensa di Paola Lombardo, dalle narrazioni di Giuseppe Quattromini e dal suono ancestrale di alcuni strumenti tradizionali quali ghironda e cornamusa, affidati alla mano esperta di Simonetta Baudino. Ingresso libero e gratuito.

Info: www.escarton.it





Venerdì 6 gennaio alle ore 15 a Cavallerleone è in programma un appuntamento con le visite animate teatralizzate rivolte a famiglie e bambini, dedicato a "Mestieri e produzioni". L'iniziativa fa parte della rassegna “La storia l’è bela, fa piasì cuntela - Vuoi che te la racconti?”. Le visite animate teatralizzate rivolte a famiglie e bambini verteranno sul racconto del territorio valorizzando e raccontando le tradizioni, gli antichi usi e le peculiarità distintive dei vari comuni, facendo anche riferimento ai termini piemontesi e al dialetto.

Info: https://associazioneoctavia.com/event/appuntamenti-per-famiglie





La rassegna “Spettacolare!” nel cinema teatro Don Bosco di Cuneo riparte nel 2023 con lo spettacolo musicale Chorus on stage in programma per sabato 7 gennaio, alle 21. Sul palco saliranno i cori Cuneo Gospel Choir e Rhapsody Pop Choir, diretti rispettivamente da Anna Petracca e Alfredo Matera. I cori si alternano sul palco, accompagnati dai musicisti, con esecuzioni di generi diversi. Biglietti in vendita a 8 euro (platea) e 7 euro (galleria).

Info: www.facebook.com/cinedonbosco





La Crica del Borgat si esibirà in uno spettacolo in programma per sabato 7 gennaio, nella sala teatro dell’oratorio del Ferrone, in via San Bernolfo a Mondovì. Alle 20.45, il fondatore, attore e regista Luciano Turco guiderà attori e pubblico nell’aldilà un po’ folle de “L’Anima Travasà”. La rappresentazione, a ingresso gratuito, porta sul palco un’opera brillante del commediografo e poeta Guido Bertini, abile creatore di personaggi e caratteri: le musiche di Umberto Botto accompagneranno la narrazione caratterizzata da una sapiente ironia, non disgiunta da una profonda consapevolezza delle debolezze umane esemplificate dalle vicende dei protagonisti.

Sabato 7 gennaio all'oratorio San Domenico Savio di Rossana, a partire ore 21.30 inizierà il gran ballo con il duo Fresia Boninsegna. Ingresso a pagamento.

Info: www.facebook.com/people/ASD-San-Domenico-Savio-Rossana/100070061062450





Al Teatro Politeama Boglione di Bra sabato 7 gennaio alle ore 21 Giuseppe Cederna porta in scena a Bra “Storia di un corpo” di Daniel Pennac. Lo spettacolo è il viaggio di una vita, uno straordinario percorso dentro un’esistenza. Un tenero e sorprendente regalo post mortem, in forma di diario, che un padre fa alla figlia adorata. Una narrazione fluviale dove, attraverso le sue scoperte e le sue mutazioni, il corpo del protagonista prende progressivamente la scena, accompagnandoci in un mondo che si svela attraverso i sensi, diremmo quasi l’epidermide: la voce anaffettiva della madre, gli abbracci silenziosi del padre, l’odore accogliente dell’amata tata, il dolore bruciante di una ferita, il sapore dei baci della donna amata. Info: www.turismoinbra.it





Sabato 7 gennaio al teatro Toselli di Cuneo, alle 21, andrà in scena "L'amore ai tempi del com'era", uno spettacolo di Filippo Bessone e Claudio Dadone. Saranno raccontate storie d’amori di tempi passati e storie contemporanee. L’orchestra Bluette sarà diretta da Claudio Dadone, chitarra, Edoardo Dadone al basso, Enrico Dadone alla batteria e Joe Vacchetta alle tastiere e tromba, una magia di suoni e di arrangiamenti. Si canteranno storie di vita comune inframezzate da racconti recitati, non mancheranno le risate e neanche alcuni momenti riflessivi, ma tutto scivolerà via in una serata, piacevole e rilassante.

Biglietti online su: https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx





Sabato 7 gennaio alle ore 20.30, il coro della società corale città di Cuneo, diretto dal maestro Giuseppe Cappotto, porterà il concerto di Natale 2022 “O Magnum Mysterium” ad Entracque. Lo spettacolo si svolgerà nella Chiesa di Sant’Antonino Martire. In programma brani dalla tradizione natalizia e brani di autori contemporanei. Anche questi concerti saranno sotto l'egida nazionale di "Nativitas in Piemonte" in collaborazione con A.C.P. Associazione Cori Piemontesi.

Info: www.turismoentracque.it/eventi/concerto-di-natale-2023





Appuntamento sabato 7 gennaio, alle 21, nel teatro Marenco di Ceva, con il concerto «Ancora insieme. Donare per la vita», che il cantautore Renato Casti e I Ragazzi del Clan 98 terranno a favore del gruppo Aido di Ceva (che organizza la serata e al quale sarà devoluto il ricavato).

Info: www.aidoceva.it/eventi





La Compagnia Il Melarancio inaugura la rassegna “Domeniche a teatro” che accompagnerà le famiglie nei mesi invernali. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17,30.

Domenica 8 gennaio salirà sul palco del Teatro Toselli a Cuneo il Progetto G.G./Accademia Perduta con lo spettacolo “Naso d’argento”, una fiaba della tradizione piemontese, inclusa nella raccolta Fiabe italiane di Italo Calvino. Uno spettacolo che ruota attorno al tema della bugia e dedicato ai bambini che stanno crescendo: nella vita incontreranno bugie, cattivi e dovranno sapere che cosa fare. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio





Domenica 8 gennaio al teatro Busca di Alba alle 16.30, per la rassegna Famiglie a Teatro, è in programma lo spettacolo “Esercizi di fantastica”. Tre strani e grigi personaggi scoprono grazie ai colori di una bellissima farfalla il potere dell'immaginazione e quanto in alto si possa volare con le ali della fantasia. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi





Cantus Firmus in concerto a Niella Tanaro per l'inaugurazione del restauro al tetto della parrocchia di Maria Vergine Assunta, danneggiato lo scorso luglio a causa di una tromba d'aria, che aveva scoperchiato un'ampia porzione del tetto della cappella di Nostra Signora. Il concerto con Cantus Firmus si svolgerà domenica 8 gennaio alle 15.30. “Assicuraci” durante l'evento ricorderà Filippo Bertolino, perito assicurativo, prematuramente scomparso.





Mostre e cultura nella Granda





Sabato 7 gennaio alle 15.30 verrà inaugurata a Somano la mostra fotografica Vecchi mulini nei luoghi fenogliani nella biblioteca comunale "G. Peisino" in via Roma a Somano.

La mostra sarà visitabile il sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o su prenotazione. Info: www.facebook.com/comune.somano





Ad Alba ultimi giorni di apertura per «Canto le armi e l'uomo», la mostra a cura di Luca Bufano allestita alla Fondazione Ferrero in occasione del centenario della nascita di Beppe Fenoglio. Visite fino a domenica, quando è previsto il finissage con la presentazione, alle 18, dello spettacolo con cui il teatro Caverna di Bergamo «Per me era Beppe». Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/CentroBeppeFenoglio e www.facebook.com/FondazioneFerrero





Venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, i musei civici di Bra saranno aperti e visitabili al pubblico con ingresso gratuito per i residenti a Bra. In questa giornata sarà la Befana in persona, ad accompagnare i visitatori alla scoperta del museo del Giocattolo. Al termine della visita bambini e adulti saranno guidati nella costruzione di un giocattolo con materiali naturali e di recupero. Laboratori alle ore 11, alle 15 e alle 16.30. Costo visita e laboratorio: 5 euro a bambino; prenotazione necessaria. Info su www.museidibra.it

Sempre a Bra ultimi giorni a disposizione per visitare la mostra «I Maestri del ’900», allestita a Palazzo Mathis e promossa dall’Associazione culturale Piero Fraire e dal Comune. Curata da Gianfranco Schialvino, propone un’antologia assortita di esempi dell’arte figurativa dello scorso secolo, tra astrazione e figurazione, attraverso le 72 opere esposte nelle sale affrescate dello storico edificio di piazza Caduti. Fra gli artisti: Carol Rama, Pinot Gallizio, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Renato Guttuso, Alessandro Lupo e Mario Schifano. Nell’ultimo giorno di apertura, 8 gennaio, evento speciale di finissage alle 16.30 a Palazzo Mathis, con la cantante lirica Irene Favro, il musicista Paolo Fiamingo e l’attore Paolo Giangrasso. Info: www.turismoinbra.it





Venerdì 6 gennaio dalle ore 14 alle 18 la Biblioteca Storica di Saluzzo apre straordinariamente le sue porte ai visitatori con delle speciali visite guidate alla scoperta del prezioso patrimonio librario medievale e antico della città. Le visite guidate saranno disponibili dalle ore 14 alle ore 18 nella sede della Biblioteca Storica in Via Volta, 8. Ingresso e visita gratuiti, prenotazione obbligatoria. Dal 6 all' 8 gennaio, le visite guidate alla Castiglia delle 15.30 e delle 16.30 prevedono una dolce conclusione. La guida, dopo aver approfondito gli avvenimenti della lunga storia della fortezza, oggetto di trasformazioni e cambiamenti nel corso dei secoli, guiderà i visitatori sui camminamenti di ronda. La visita si concluderà alla caffetteria-ristorante La Castiglia per gustare il panettone e lo zabaione. Il costo dell’iniziativa è di 8 euro a persona, 3 euro per i minori di 10 anni accompagnati. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni musa@itur.it





Venerdì 6 gennaio 2023 visite guidate gratuite alla Parrocchiale di Elva (borgata Serre) con Monica Giraudo, apertura dalle 10 alle 13 e dalle 14-17 (inizio ultima visita ore 16).

Info: www.comune.elva.cn.it

Il castello di Racconigi celebra il compleanno della Regina Elena del Montenegro, con un percorso di visita dedicato alla sovrana, nata 150 anni fa, l’8 gennaio del 1873. Sabato 7 e domenica 8 gennaio alle 11.30, 14.30, 16.15 sarà possibile visitare gli appartamenti e le sale che conservano il ricordo e l’impronta lasciata dalla sovrana, attenta alle questioni sociali dell’epoca e alla condizione femminile. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio prosegue il percorso "Vita privata di un Re", dedicato ai luoghi della quotidianità di Carlo Alberto. Il castello apre le porte dei locali privati del sovrano, rivelandone personalità e abitudini lontane dai fasti del cerimoniale.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 del giorno scelto per la visita.

Info e prenotazioni: www.cuneoalps.it/in-primo-piano/vita-privata-di-un-re-castello-di-racconigi





A Villanova Mondovì, per tutti i giorni fino all’8 gennaio, si potranno visitare i Presepi in Grotta nella Grotta dei Dossi. La cavità naturale si presenta come una spettacolare successione di corridoi e sale decorate con concrezioni policrome dalle sfumature più incredibili che ne fanno la grotta più colorata d’Italia. Visite alle 15, 16 e 17, prenotazione obbligatoria.

Info: www.grottadeidossi.it/grottadeidossi/home.html





A Piasco con Stradafacendo Natale si potranno visitare 106 presepi e alberi di Natale sparsi in tutti gli angoli del paese, grazie a uno slancio corale che durerà fino al 15 gennaio. Per facilitare la visita, i presepi sono stati numerati ed è stata stampata una cartina del paese con tutte le vie e le indicazioni utili per trovarli. Data la vastità del territorio interessato, i presepi sono stati suddivisi su tre percorsi: Piasco capoluogo, frazione Sant'Antonio e itinerario collinare.

Info e cartina: www.piasco.net/public/allegati/361/cartina_presepi_2022.pdf





Fino all’8 gennaio al Filatoio di Caraglio, è in corso il “Temporary Shop” dedicato alla creatività degli artigiani cuneesi. Si potranno trovare dipinti e decoupage in legno, articoli in vimini, coltelli artigianali, bambole realizzate a mano, bijoux artigianali, creazioni in stoffa, Lo Spazio Creativo sarà aperto oggi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Ingresso libero.

Il setificio seicentesco accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Da abbinare alla visita guidata del setificio piemontese. Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it





La “Mostra Mercato di Presepi dal Mondo” torna al Monastero di San Biagio di Mondovì, nuova sede di “Casa do Menor”. Si potranno trovare natività provenienti da Kyrgyzstan, Guatemala, Thailandia, Indonesia, Turchia, Kenya, Perù, Ecuador, Ucraina, Polonia che fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare o acquistare. L’esposizione a si potrà visitare tutti i sabati e le domeniche fino all’Epifania dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Info: www.aquilonefarigliano.org





A Cherasco fino al 19 febbraio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró,

per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato

nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato

e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore

per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti

internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico,

Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Anche a Busca la mostra “Joan Miró Genius loci. Sogno forza e materia” verrà prorogata fino

al 19 febbraio. Per sabato 7 gennaio è in programma l’abbinamento della mostra con un’escursione da Lemma a Pian Pietro, sempre nel territorio del Comune

di Busca. L’esposizione in Casa Francotto durante sarà visitabile venerdì 6 gennaio dalle 10 alle

12 e dalle 14.30 alle 18.30. Info: www.facebook.com/comunedibusca