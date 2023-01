Sci alpino, Coppa del mondo. Marta Bassino in vista del doppio gigante a Kranjska Gora: “Attaccare senza fare calcoli"

Marta Bassino all'attacco di Kranjska Gora, dove, nel weekend sono in programma due giganti di Coppa del mondo femminile.

Sabato 7 (ore 9,30) scatta il quinto appuntamento stagionale tra le porte larghe con Marta al comando della classifica di specialità (300 punti davanti a Shiffrin con 260 e Gut-Behrami con 252). Seconda manche alle 12,30.

Domenica si replica, con gli stessi orari (9,30 e 12.30).

Indimenticabile il doppio trionfo della campionessa cuneese, sulla pista slovena, nel 2021, ad un giorno di distanza l'uno dall'altro.

Marta Bassino in vista delle prossime, imminenti gare (FISI): “In questi giorni ci siamo preparate bene sullo Zoncolan la pista di Kranjska Gora mi ha regalato grandi soddisfazioni negli ultimi anni e si adatta alle mie caratteristiche. Ogni gara comunque ha una storia a sè e bisogna affrontarla con la massima concentrazione, sabato saranno due manches molto combattute agonisticamente, con tante pretedenti al successo. Come al solito sarà la voglia di vincere a fare la differenza, andrò all’attacco senza fare troppi calcoli”.

Il team azzurro sarà completato da Federica Brignone, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino e la debuttante Laura Steinmair.