Innevamento artificiale e cambiamenti climatici: "Le dichiarazioni di Uncem rischiano di falcidiare migliaia di famiglie nella Granda"

Questa mattina attonito leggo le dichiarazioni di Uncem sulla situazione climatica.

Pazzesco come un'associazione che deve tutelare tutti i comuni italiani si schieri a favore di teorie fortemente politicizzate e faccia dichiarazioni che .

Parlare senza sapere le realtà climatiche dei territori è pura follia.

La zona delle stazioni sciistiche che va da Limone a Viola Saint Gree gode di un microclima particolarmente favorevole per le precipitazioni invernali nevose.

Infatti la morfologia del massiccio del Marguareis ferma le perturbazioni generando vortici e accumuli di umidità che nella stagione invernale producono abbondanti precipitazioni anche a bassa quota. Questo da sempre.

È logico che il riscaldamento globale ora stia generando eventi anomali ma non legati alla quota quanto, come dice il nome globale, a livello mondiale.

Quindi generalizzare finendo per distruggere realtà che producono posti di lavoro e agglomerati urbani generati dal turismo è solo corrente politica.

La teoria di eliminare le piccole stazioni non nasce da veri e propri dati tecnici ma da una forzatura di alcuni decenni fa voluta da grossi interessi economici per favorire il Sestriere.

È grave che un’associazione come Uncem la cavalchi nuovamente.

Invece di sostenere l’impossibilità di investimento per le piccole stazioni sarebbe opportuno in questo periodo di clima anomalo rendere gli impianti di risalita fruibili 365 giorni l’anno per poter mantenere l’emancipazione economica delle famiglie e sviluppare l’outdoor piemontese.

Ahimè Uncem questa volta non ha centrato il tema , e si è allontanata del suo scopo statutario.

Paolo Manera

imprenditore di Roburent