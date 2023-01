Appuntamenti nella Granda per questo fine settimana di gennaio

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Città e paesi in festa

A Mondovì fino a domani, 8 gennaio, prosegue il calendario degli eventi delle feste natalizie. Nel fine settimana è in programma il Raduno Areostatico Internazionale dell'Epifania nell'area verde di Corso Inghilterra. Sono previsti due voli al giorno riservati agli equipaggi dei più di 30 palloni: al mattino, con decollo alle 9, e al pomeriggio con decollo alle 14.30. Accesso gratuito e presenza di un punto-ristoro food & drink. Si potrà anche assistere a una gara dedicata alle bocce quadre. Torna anche lo show serale “Night Glow”, con le mongolfiere gonfiate al buio, accese dalla luce dei bruciatori come gigantesche lampadine colorate: lo spettacolo si terrà oggi, sabato 7 gennaio, alle 18.30. La colonna sonora sarà dedicata al fenomeno “Stranger Things”.

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/aeroclubmondovi

Oggi e domani ci saranno i mercatini de “Il Re Mercante” nel rione storico di Mondovì Piazza. Dalle ore 10.00 alle 18.00, appuntamento con la rassegna di opere artigianali e dell'ingegno umano. Saranno presenti artigiani, ceramisti, illustratori e saranno in vendita complementi d’arredo, mobiletti, creazioni di carta pesta, gioielli, abbigliamento, ombrelli fatti a mano, lavorazioni in vetro e molto altro ancora. Non mancheranno le tipiche specialità culinarie del territorio. Nella città altre attrazioni da non perdere sono la torre del Belvedere, il presepe di Mario Ceroli nella Cripta del Duomo, le “Luci a Piazza”, il Museo della stampa, il Museo della ceramica e Infinitum, il tour immersivo guidato nella Chiesa della Missione.

Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi

A Vicoforte fino a domani, 8 gennaio, sarà possibile salire in esclusiva sulla cupola ellittica più grande al mondo del santuario e ammirare, da una prospettiva inedita, le mongolfiere che prenderanno il volo in occasione del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania. I visitatori potranno vivere il coinvolgente percorso di salita e visita questo fine settimana alle 11.30 e alle 14.30. Info e prenotazioni: www.kalata.it e www.facebook.com/www.kalata.it

Ad Ormea questo sabato, 7 gennaio, ci sarà una serata Amarcord musicale dedicata al Pit Stop, che è stato per molti un vero e proprio punto di riferimento, un’icona di fine anni 90 primi 2000. Appuntamento dalle ore 23 alle 4 Sala società polivalente Ormea. Nella città si possono visitare la mostra “Pittori ad Ormea” e "Da Ormea a Chionea la via dei Presepi".

Info: www.facebook.com/people/Pro-loco-Ormea/100069878557586

Ad Artesina, a partire dalle 8.30, anche oggi è in programma il mercatino di montagna. Domani, dalle 10, è in programma l’intrattenimento musicale e alle 12 torna l'appuntamento per i più piccini e le loro famiglie della Baby Dance con Pinky. Info: www.facebook.com/Artesina

Prosegue in Valle Stura la Festo dou Tarluc. A Sambuco oggi, sabato 7 gennaio, alle 14, è in programma la ciaspolata accompagnata dal suono della cornamusa di Davide Bagnis, con assaggio di prodotti delle quattro valli di Ecomusei del Gusto. L’attività̀ è gratuita. Alle 17 presso il Centro di Documentazione del paese verrà presentato l’Abbecedario Occitano. A seguire un laboratorio per bambini e famiglie dal titolo “Piccolo Viaggio nell’Immaginario Occitano. Crea il tuo Abbecedario”. Nel periodo festivo sarà possibile visitare l’Ecomuseo della Pastorizia, il percorso ecomuseale “Na Draio per Vioure” e la mostra fotografica “La Montagna Viva” con visita guidata su prenotazione.

Info: www.ecomuseopastorizia.it

Spettacoli e musica

Babbo Natale e i suoi elfi sono arrivati ad Alba e stazioneranno sotto il colorato tendone del Circo Medini, ribattezzato per l’occasione il “Circo di Babbo Natale”. Gli artisti circensi proporranno spettacoli per tutto il periodo natalizio fino a domani, 8 gennaio. Appuntamento in piazza Adolfo Sarti di fronte all’Hotel I Castelli. Oggi, sabato 7 gennaio, spettacoli in programma alle 16 e alle 18.30, domani alle 16.00. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini

A Murazzano oggi, 7 gennaio, alle 21.00 nella Chiesa di San Lorenzo è in calendario il Concerto dell'Epifania. Si esibirà la corale "Canticum Novum" diretta dal Maestro Valter Preve, all'organo Giacomo Barbero. Ingresso libero. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza

Info: www.facebook.com/obiettivocomunemurazzano

La rassegna “Spettacolare!” nel cinema teatro Don Bosco di Cuneo riparte nel 2023 con lo spettacolo musicale Chorus on stage in programma per questo sabato, 7 gennaio, alle 21. Sul palco saliranno i cori Cuneo Gospel Choir e Rhapsody Pop Choir, diretti rispettivamente da Anna Petracca e Alfredo Matera. I cori si alternano sul palco, accompagnati dai musicisti, con esecuzioni di generi diversi. Biglietti in vendita a 8 euro (platea) e 7 euro (galleria).

Info: www.facebook.com/cinedonbosco

Questa sera all'oratorio San Domenico Savio di Rossana, a partire ore 21.30 inizierà il gran ballo con il duo Fresia Boninsegna. Ingresso a pagamento.

Info: www.facebook.com/people/ASD-San-Domenico-Savio-Rossana/100070061062450

Al Teatro Politeama Boglione di Bra questa sera, 7 gennaio, alle ore 21 Giuseppe Cederna porta in scena a Bra “Storia di un corpo” di Daniel Pennac. Lo spettacolo è il viaggio di una vita, uno straordinario percorso dentro un’esistenza. Un tenero e sorprendente regalo post mortem, in forma di diario, che un padre fa alla figlia adorata. Una narrazione fluviale dove, attraverso le sue scoperte e le sue mutazioni, il corpo del protagonista prende progressivamente la scena, accompagnandoci in un mondo che si svela attraverso i sensi, diremmo quasi l’epidermide: la voce anaffettiva della madre, gli abbracci silenziosi del padre, l’odore accogliente dell’amata tata, il dolore bruciante di una ferita, il sapore dei baci della donna amata. Info: www.turismoinbra.it

Questo sabato al teatro Toselli di Cuneo, alle 21, andrà in scena "L'amore ai tempi del com'era", uno spettacolo di Filippo Bessone e Claudio Dadone. Saranno raccontate storie d’amori di tempi passati e storie contemporanee. L’orchestra Bluette sarà diretta da Claudio Dadone, chitarra, Edoardo Dadone al basso, Enrico Dadone alla batteria e Joe Vacchetta alle tastiere e tromba, una magia di suoni e di arrangiamenti. Si canteranno storie di vita comune inframezzate da racconti recitati, non mancheranno le risate e neanche alcuni momenti riflessivi, ma tutto scivolerà via in una serata, piacevole e rilassante. Biglietti su: https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx

Stasera, alle ore 20.30, il coro della società corale città di Cuneo, diretto dal maestro Giuseppe Cappotto, porterà il concerto di Natale 2022 “O Magnum Mysterium” ad Entracque. Lo spettacolo si svolgerà nella Chiesa di Sant’Antonino Martire. In programma brani dalla tradizione natalizia e brani di autori contemporanei. Anche questi concerti saranno sotto l'egida nazionale di "Nativitas in Piemonte" in collaborazione con A.C.P. Associazione Cori Piemontesi.

Info: www.turismoentracque.it/eventi/concerto-di-natale-2023

Appuntamento questo sabato, alle 21, nel teatro Marenco di Ceva, con il concerto «Ancora insieme. Donare per la vita», che il cantautore Renato Casti e I Ragazzi del Clan 98 terranno a favore del gruppo Aido di Ceva (che organizza la serata e al quale sarà devoluto il ricavato).

Info: www.aidoceva.it/eventi

La Compagnia Il Melarancio inaugura la rassegna “Domeniche a teatro” che accompagnerà le famiglie nei mesi invernali. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17.30.

Domani, domenica 8 gennaio, salirà sul palco del Teatro Toselli a Cuneo il Progetto G.G./Accademia Perduta con lo spettacolo “Naso d’argento”, una fiaba della tradizione piemontese, inclusa nella raccolta Fiabe italiane di Italo Calvino. Uno spettacolo che ruota attorno al tema della bugia e dedicato ai bambini che stanno crescendo: nella vita incontreranno bugie, cattivi e dovranno sapere che cosa fare. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Domani, 8 gennaio, al teatro Busca di Alba alle 16.30, per la rassegna Famiglie a Teatro, è in programma lo spettacolo “Esercizi di fantastica”. Tre strani e grigi personaggi scoprono grazie ai colori di una bellissima farfalla il potere dell'immaginazione e quanto in alto si possa volare con le ali della fantasia. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi

Cantus Firmus in concerto a Niella Tanaro per l'inaugurazione del restauro al tetto della parrocchia di Maria Vergine Assunta, danneggiato lo scorso luglio a causa di una tromba d'aria, che aveva scoperchiato un'ampia porzione del tetto della cappella di Nostra Signora. Il concerto con Cantus Firmus si svolgerà questa domenica, 8 gennaio, alle 15.30. “Assicuraci” durante l'evento ricorderà Filippo Bertolino, perito assicurativo, prematuramente scomparso.

Mostre e cultura

Oggi, sabato 7 gennaio, alle 15.30 verrà inaugurata a Somano la mostra fotografica Vecchi mulini nei luoghi fenogliani nella biblioteca comunale "G. Peisino" in via Roma a Somano.

La mostra sarà visitabile il sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o su prenotazione. Info: www.facebook.com/comune.somano

Ad Alba ultimi giorni di apertura per «Canto le armi e l'uomo», la mostra a cura di Luca Bufano allestita alla Fondazione Ferrero in occasione del centenario della nascita di Beppe Fenoglio. Visite fino a domenica, quando è previsto il finissage con la presentazione, alle 18, dello spettacolo con cui il teatro Caverna di Bergamo «Per me era Beppe». Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/CentroBeppeFenoglio e www.facebook.com/FondazioneFerrero

Appuntamento domani, 8 gennaio alle 10.30, con “Tra le righe di Fenoglio”, visita guidata con undici tappe in città, nel centro storico di Alba. Si parte da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore. Info e prenotazioni: www.beppefenoglio22.it/evento/tra-le-righe-di-fenoglio-26/

A Bra ultimi giorni a disposizione per visitare la mostra «I Maestri del ’900», allestita a Palazzo Mathis e promossa dall’Associazione culturale Piero Fraire e dal Comune. Curata da Gianfranco Schialvino, propone un’antologia assortita di esempi dell’arte figurativa dello scorso secolo, tra astrazione e figurazione, attraverso le 72 opere esposte nelle sale affrescate dello storico edificio di piazza Caduti. Fra gli artisti: Carol Rama, Pinot Gallizio, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Renato Guttuso, Alessandro Lupo e Mario Schifano. Nell’ultimo giorno di apertura, 8 gennaio, evento speciale di finissage alle 16.30 a Palazzo Mathis, con la cantante lirica Irene Favro, il musicista Paolo Fiamingo e l’attore Paolo Giangrasso.

I musei civici di Bra saranno aperti e visitabili anche domani, domenica 8 gennaio, prima della chiusura stagionale. Info: www.turismoinbra.it

Il castello di Racconigi celebra il compleanno della Regina Elena del Montenegro, con un percorso di visita dedicato alla sovrana, nata 150 anni fa, l’8 gennaio del 1873. Oggi e domani alle 11.30, 14.30, 16.15 sarà possibile visitare gli appartamenti e le sale che conservano il ricordo e l’impronta lasciata dalla sovrana, attenta alle questioni sociali dell’epoca e alla condizione femminile. Nel fine settimana prosegue il percorso "Vita privata di un Re", dedicato ai luoghi della quotidianità di Carlo Alberto. Il castello apre le porte dei locali privati del sovrano, rivelandone personalità e abitudini lontane dai fasti del cerimoniale. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 del giorno scelto per la visita. Info e prenotazioni: www.cuneoalps.it/in-primo-piano/vita-privata-di-un-re-castello-di-racconigi

A Villanova Mondovì, per tutti i giorni fino all’8 gennaio, si potranno visitare i Presepi in Grotta nella Grotta dei Dossi. La cavità naturale si presenta come una spettacolare successione di corridoi e sale decorate con concrezioni policrome dalle sfumature più incredibili che ne fanno la grotta più colorata d’Italia. Visite alle 15, 16 e 17, prenotazione obbligatoria.

Info: www.grottadeidossi.it/grottadeidossi/home.html

A Piasco con Stradafacendo Natale si potranno visitare 106 presepi e alberi di Natale sparsi in tutti gli angoli del paese, grazie a uno slancio corale che durerà fino al 15 gennaio. Per facilitare la visita, i presepi sono stati numerati ed è stata stampata una cartina del paese con tutte le vie e le indicazioni utili per trovarli. Data la vastità del territorio interessato, i presepi sono stati suddivisi su tre percorsi: Piasco capoluogo, frazione Sant'Antonio e itinerario collinare.

Info e cartina: www.piasco.net/public/allegati/361/cartina_presepi_2022.pdf

Nel Roero, l’Ecomuseo delle Rocche propone due percorsi a tema natalizio. A Pocapaglia si può fare una suggestiva passeggiata nei boschi, alla scoperta dei piccoli ‪‎presepi spontanei nascosti tra la vegetazione. La partenza del percorso è fissata presso la rotatoria/parcheggio di fraz. Saliceto di Pocapaglia, dove ci sono le indicazioni di percorrenza. Un’altra passeggiata a tema natalizio nel Roero è il "Sentiero degli Alberi di Natale", allestito a Monticello d’Alba. È un percorso ad anello di un'ora e mezza di percorrenza, dove sono allestiti spontaneamente creativi alberi di Natale. Consigliato l'uso di scarpe da trekking per entrambi i percorsi.

Info: www.ecomuseodellerocche.it

Fino all’8 gennaio al Filatoio di Caraglio, è in corso il “Temporary Shop” dedicato alla creatività degli artigiani cuneesi. Si potranno trovare dipinti e decoupage in legno, articoli in vimini, coltelli artigianali, bambole realizzate a mano, bijoux artigianali, creazioni in stoffa, Lo Spazio Creativo sarà aperto oggi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Ingresso libero.

Il setificio seicentesco accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Consigliata la visita guidata del setificio piemontese.

Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it

A Cherasco fino al 19 febbraio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró,

per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato

nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato

e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore

per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti

internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico,

Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Anche a Busca la mostra “Joan Miró Genius loci. Sogno forza e materia” verrà prorogata fino

al 19 febbraio. Per oggi, sabato 7 gennaio, è in programma l’abbinamento della mostra con un’escursione da Lemma a Pian Pietro. Info: www.facebook.com/comunedibusca