Bra, ‘Il grido della pace’ per togliere le parole alla guerra

Il grido della pace verso il cuore di Dio e verso il cuore dell’uomo per far tacere il grido delle armi e togliere le parole alla guerra.

Tante presenze annunciate alla manifestazione che si è svolta venerdì 6 gennaio in via Principi di Piemonte, a Bra. Musulmani, cristiani cattolici e ortodossi, guidati dai rispettivi rappresentanti spirituali, si sono dati convegno per una preghiera comune, ognuno secondo la propria fede, perché, come hanno scritto congiuntamente il Grande Imam di al-Azhar, Muḥammad Aḥmad al-Tayyib e papa Francesco nella Dichiarazione di Abu Dhabi sulla fratellanza universale (febbraio 2019), Dio “Ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro”.

Fra bandiere e appelli, soprattutto un richiamo forte alla pace, un invito a difenderla, mantenendo acceso il dialogo ispirato dalla Solennità dell’Epifania, festa dei popoli. Infatti, la stella, i Magi, il Bambino da adorare, dopo il lungo cammino percorso nella speranza, con il loro messaggio di fraternità universale, sono l’antidoto ai venti di guerra e di distruzione che infiammano il mondo.

L’incontro, a cui ha preso parte anche il sindaco di Bra Gianni Fogliato, è stato un invito a sentire sulla pelle il dramma di fratelli lontani, perché nessuno può essere felice da solo, come è stato sottolineato nell’introduzione: “Qui a Bra siamo (e forse ci sentiamo) distanti dai conflitti militari, da quelli in Ucraina come da tutti quelli che insanguinano la Terra. Se è vero che diverse comunità religiose e civili hanno già offerto svariati contributi concreti di tipo economico, riteniamo necessario anche un altro genere di segnale per diffondere la pace”.

Da qui l’auspicio delle comunità presenti che “Tutte le religioni possano aiutare liberamente ogni uomo a liberarsi dalla guerra che porta nel cuore in se stesso o nella famiglia: la guerra dell’egoismo che calpesta gli altri; la guerra dell’odio e dell’invidia che raffreddano i rapporti e uccidono l’altro; la guerra di quando trattiamo l’uomo e la donna che incontriamo con indifferenza, per ‘usarlo e gettarlo via’ come un oggetto tra i molti consumi, infrangendo il rispetto e l’amore con cui Dio al contrario circonda ogni vita”.

Un monito che si ritrova pure nella strenna di Natale del patriarca della chiesa ortodossa rumena. Per Daniel, infatti, “La pace interiore dell’anima diventa fonte per la pace sociale, per la pace nelle famiglie, nelle comunità e nel mondo”.

Con questi sentimenti è salita al cielo la preghiera, ardente come le fiamme del braciere acceso nel segno della pace e di un messaggio: “Nel nostro piccolo, questo fuoco sia il simbolo del calore della fraternità che sola può scaldare il mondo, a partire dai nostri cuori e dalle nostre quotidiane relazioni”.

La preghiera per la pace si è conclusa alla luce delle candele dei presenti, tra i quali molti bambini, ad illuminare questo momento così buio della nostra storia, con la speranza di un ritorno al dialogo e alla fratellanza.

L’evento è stato realizzato in collaborazione tra le parrocchie dell’Unità Pastorale 50 (Bra, Bandito, Sanfrè), la comunità islamica marocchina, l’associazione Senegalese Bra Alba Roero e Langhe, l’associazione Al Wahda-L’Unità, la parrocchia ortodossa Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto e la comunità civile di Bra.