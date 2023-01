La Fondazione CRT sostiene la “Grande Bellezza”: in Granda 22 contributi per tesori d'arte e natura

Parte l’operazione “Grande Bellezza” della Fondazione CRT, che ha stanziato 2,3 milioni di euro per far rinascere 94 tesori artistici, architettonici e paesaggistici in Piemonte e Valle d’Aosta. I contributi, assegnati alle istituzioni e gli enti non profit vincitori del bando “Restauri Cantieri Diffusi”, permetteranno il recupero di beni mobili (dipinti, statue, arredi lignei, antichi libri e strumenti musicali), chiese e dimore storiche e, novità di quest’anno, anche parchi e giardini di particolare interesse culturale e botanico, sottoposti a tutela.

Oltre alle risorse destinate ai restauri, la Fondazione CRT ha messo in campo ulteriori 53.000 euro per azioni di valorizzazione e comunicazione, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei beni, la loro fruizione e la partecipazione della comunità alle attività di cantiere.

“L’operazione ‘Grande Bellezza’ della Fondazione CRT amplia il proprio raggio d’azione in due direzioni: la rinascita del patrimonio ‘verde’ accanto a quello storico-architettonico e il recupero della memoria collettiva di beni che appartengono a tutti”, afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.

“L’apertura di 94 cantieri ‘targati’ Fondazione CRT ha un impatto culturale, ambientale ed economico positivo, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU: crea valore per l’arte e la natura, genera occupazione e libera ulteriori risorse per il territorio – circa 3 milioni lo scorso anno – grazie al meccanismo dell’Art bonus”, dichiara il Segretario Generale Massimo Lapucci.

Salgono così a 3.100 i beni rinati dal 2004 a oggi grazie alla Fondazione CRT, che ha stanziato complessivamente oltre 51 milioni di euro con il bando Restauri Cantieri Diffusi.

INTERVENTI NEL CUNEESE





Nel Cuneese la Fondazione CRT sosterrà, in particolare, il restauro delle volte del presbiterio e delle cappelle laterali della chiesa di San Secondo a Govone; la riqualificazione del Parco Borelli di Demonte, uno degli spazi verdi più interessanti e ombrosi del Piemonte, ricco di alberi e cespugli provenienti da tutto il mondo; la manutenzione straordinaria della copertura e della lanterna della chiesa di S. Chiara a Bra; il restauro della pavimentazione in cocciopesto policromo della Stanza di Michele Antonio al Castello della Manta, dove Fondazione CRT sosterrà anche le attività di valorizzazione del cantiere.

Ma anche a Caramagna Piemonte con un contributo per il progetto di restauro conservativo di quattro tele pittoriche del XVII secolo. raffiguranti 'I quattro evangelisti'. Poi un intervento di restauro e valorizzazione della torre civica in piazza San Giovanni a Farigliano. A Monforte d'Alba sarà sostenuto un progetto di restauro dell'altare laterale della Confraternita dei Battuti. A Mondovì la manutenzione straordinaria dell’organo Balbiani Vegezzi Bossi nel Santuario del SS.mo Nome di Maria. Al Museo diocesano di Alba il restauro di due aree archeologiche. A Cherasco un contributo per il restauro e il risanamento conservativo della copertura e delle facciate della chiesa di San Martino. A Rodello un contributo per il progetto “Chiesa dell'Immacolata – la cura da parte della comunità”. A Bernezzo il risanamento conservativo del tetto della chiesa e la riparazione delle campane. A Paesana un contributo per il progetto di restauro di cinque riquadri dipinti sulla facciata della Confraternita di S. Margherita - i colori della fede. A Santa Vittoria d'Alba un contributo per lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro della chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta. A Morozzo un contributo per il restauro conservativo della copertura e della facciata della Cappella di S. Rocco nella parrocchia Natività di Maria Vergine. A Cuneo pulitura e messa in sicurezza della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù. A Faule un contributo per il restauro conservativo della facciata della parrocchia San Biagio Vescovo e martire. A Lequio Berria un contributo per il rifacimento della copertura dela chiesa dei SS. Angeli custodi. A Entracque un intervento di risanamento conservativo non strutturale nella cappella di San Rocco all'interno della parrocchia Sant'Antonino Martire. Ad Alba un contributo per il restauro e risanamento conservativo delle facciate laterali della chiesa dei SS. Cosma e Damiano. A Rittana un contributo per il restauto dell'organo storico Vittino/Baldi per per la sezione opzionale Cantieri Aperti. A Corneliano d'Alba il restauro della cassa d'organo e della cantoria nella parrocchia SS. Gallo e Niccolò. A Saluzzo un contributo per il restauro e risanamento conservativo delle facciate della chiesa di San Nicola e il rispristino del sagrato.

Insomma un totale di 22 contributi a sostegno della “Grande Bellezza” in Provincia Granda.