Le mongolfiere battono il maltempo, nuovo decollo questa mattina a Mondovì per il Raduno Aerostatico [FOTO E VIDEO]

Dopo un decollo inaugurale immerso nel cielo blu, ieri mattina, venerdì 6 gennaio, gli organizzatori e i partecipanti al 33° Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania a Mondovì hanno dovuto fare i conti con una fitta coltre di nebbia che li ha costretti a terra.

Ricordiamo, infatti, che le mongolfiere per volare in condizioni di sicurezza devono poter garantire condizioni di visibilità ai piloti.

Il pubblico, accorso numeroso, ha potuto comunque ammirare i 33 "palloni" in fase di gonfiaggio nella zona decollo in corso Inghilterra.

Il prossimo voloè previsto per le 14.30, ma tutto dipenderà dal meteo. Le condizioni verranno valutate dagli equipaggi durante il briefing pre partenza e solo allora si potrà sapere se sarà possibile solcare i cieli. Vi invitiamo pertanto a monitorare la fìpagina Facebook dell'Aeroclub Mondovì per avere aggiornamenti in tempo reale.

Confermato per ora lo spettacolo serale delle 18.30 Night Glow, quando le mongolfiere si accenderanno a tempo di musica.

COME VEDERE IL RADUNO

L'area di decollo è in corso Inghilterra, per consentire a tutti di viversi al meglio l’esperienza del Raduno di mongolfiere e la città, sarà attivo un servizio di bus-navette di collegamento col centro di Mondovì, grazie alla collaborazione con l’Associazione “La Funicolare”. Il biglietto costa 4 euro/persona (andata/ritorno), acquistabile sul posto, e include anche un biglietto di viaggio a/r per la “funicolare” che conduce al rione medievale di Mondovì, dove sabato 7 e domenica 8 gennaio si terrà anche il suggestivo hand-made market dell’Epifania “Re Mercante”.

Nell’area accanto alla zona di decollo si potrà trovare un punto-ristoro food & drink. Una postazione-speaker annuncerà l’avvio dei decolli e fornirà le informazioni sulle mongolfiere presenti. Ogni volo includerà anche una “competizione” fra piloti che dovranno cercare di raggiungere, a bordo delle loro mongolfiere, i bersagli stabiliti dal direttore di gara: e grazie alla collaborazione con l’Associazione “Bocce Quadre” di Mondovì (presente nell’area dei decolli con un proprio stand), si potrà anche assistere a una gara speciale, proprio dedicata alle bocce quadre.

Lo show serale “Night Glow” - corso Inghilterra, sabato 7 gennaio ore 18,30: le mongolfiere, ancorate a terra, gonfiate e illuminate al buio dalla fiamma dei bruciatori come gigantesche lampadine colorate che si accendono a tempo di musica. La colonna sonora sarà dedicata al fenomeno “Stranger Things”, serie tv Netflix già divenuta un culto fra gli amanti dell’immaginario e della musica anni ‘80.

UTTE LE INFO

Hai domande? Consulta le FAQ sul sito https://www.aeroclubmondovi.it/