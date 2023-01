Sospeso il progetto del parco fotovoltaico a Sommariva del Bosco

La provincia di Cuneo aveva dato parere positivo sulla compatibilità ambientale, dopo la convocazione della Conferenza di servizi del 22 aprile scorso in merito al progetto di parco fotovoltaico nei Comuni di Sommariva del Bosco e Sanfrè, con potenza pari a 4.530 kW.

Ora il progetto è in fase di sospensione, in attesa di un prossimo incontro tra i proprietari degli insediamenti, Enel Energia, le amministrazioni comunali e le associazioni ambientaliste, in cui si dovrebbero valutare soluzioni alternative meno impattanti.

In particolare è intervenuta Ambiente 21 SdB per voce di Marcello Dattrino che ha spiegato: “Non siamo certo contrari alla produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, ma questo impianto occuperebbe sette ettari di terreno agricolo fertile (quando esisterebbero aree industriali dismesse) e l’elettrodotto previsto, attraverserebbe un’area boschiva tutelata, con alvei boscosi di tre rii, in un territorio che ricade nella zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero: sarebbe solo in parte interrato, con pali alti sedici metri. Di fatto è incompatibile con un piano di valorizzazione ambientale e turistica, per il quale sono già state stanziate notevoli risorse da parte del comune. Inoltre il proseguimento della linea ad alta tensione per raggiungere la centrale elettrica tra cimitero di Sommariva e strada vecchia di Ceresole, verrebbe ad impattare con il Parco del Bersaglio, una delle zone più suggestive e frequentate del Roero”.

Si è tenuta il 21 dicembre scorso una riunione con la Conferenza di Servizi e la partecipazione delle amministrazioni comunali di Sommariva del Bosco e Sanfrè e di alcuni componenti di Ambiente 21 SdB, nella quale, attraverso la richiesta del sindaco Marco Pedussia è stata sospesa l’autorizzazione in attesa del prossimo incontro fra le varie parti.

Proprio il sindaco Pedussia dichiara: “Abbiamo espresso da sempre il parere sfavorevole del nostro comune al progetto del parco fotovoltaico, ma ci siamo ritrovati con le autorizzazioni concesse. La sospensiva ci permette di rivedere la questione e cercare soluzioni alternative”.

Si terrà giovedì 19 gennaio a Sommariva del Bosco ore 21 presso il Teatro Bongioanni di Viale Scuole, una serata dal titolo 'Consumo del suolo e paesaggio: ultimo appello' promossa da Ambiente 21 SdB con la partecipazione di Alessandro Mortarino, coordinatore nazionale del Forum 'Salviamo il Paesaggio'.