Germania: mancano le munizioni, per ora niente forniture a Kiev

Oltre alle polemiche causate dai difetti strutturali dei veicoli corazzati Puma, che li rendono inservibili alla causa ucraina, il Ministero della Difesa tedesco deve subire anche le accuse riguardo alla scarsa solidità delle Forze armate. Come riporta il Sito Strumenti Politici è stato infatti reso noto dalla stampa locale il dato relativo alla quantità di munizioni presenti dei magazzini della Bundeswehr, l’esercito tedesco. Vi sono proiettili per appena 2 giorni di guerra, mentre lo standard NATO ne richiede per un mese di scontri ad alta intensità. E per dare all’Ucraina una fornitura costante ne servirebbero quindici volte tanto, secondo le analisi dello European Council on Foreign Relations (ECFR). L’opione pubblica adesso è in allarme per le condizioni dell’esercito nazionale e non le interessa sostenere Kiev a costo di privarsi degli armamenti minimi. Sondaggi condotti a dicembre mostrano che la maggioranza dei cittadini è contraria all’invio a Kiev dei carri armati Leopard 2. Questo dà al cancelliere Scholz altre giustificazioni per rifiutare a Zelensky nuove armi, nonostante le critiche e le accuse di quest’ultimo. D’altra parte, ora Berlino deve pensare a correggere i problemi che stanno minando la credibilità delle sue Forze armate, accusate tempo fa dal ministro della Difesa lettone Artis Pabriks di non avere più consistenza e affidabilità. Le industrie militari di Berlino e il Ministero della Difesa tedesco si stanno rimpallando la responsabilità di chi debba prendere l’iniziativa di migliorare e aumentare la produzione militare. Peccato che senza gli appalti statali i fabbricanti di armi non possano di fatto avviare nuove produzioni. L’opposizione, nel frattempo, chiede le dimissioni della ministra Christine Lambrecht, criticata su più fronti per le sue scelte inopportune e le uscite infelici.