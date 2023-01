Un laboratorio dedicato ai bambini: continuano le attività collaterali alla mostra di Tiziano, Tintoretto e Veronese in San Francesco a Cuneo

Domani, 8 gennaio, alle 16, presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10), si terrà un nuovo appuntamento con gli eventi collaterali del progetto espositivo promosso da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo “I colori della fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto e Veronese”. L'iniziativa, a cura di "La scatola gialla" e dal titolo "Ritratti", sarà dedicata ai bambini dai 8 anni, che Serena De Gier, porterà alla scoperta della bottega del pittore. Dalle opere di Tiziano, Tintoretto e Veronese ci osservano volti di incredibile presenza: volti di amici, parenti, gran signori e gentildonne. Con sole macchie di colore i bambini dipingeranno su fondo nero e scopriranno come ritrarre un volto dal vero, imparando fidarsi del colore. Prima degli eventi è prevista una visita alla mostra presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo. Prenotazione consigliata su www.fondazionecrc.it, posti limitati. Tutti i sabati e le domeniche, alle 15.30, è prevista la visita guidata della mostra per immergersi nella Venezia del 1500 e comprendere le scelte pittoriche ed artistiche dei tre grandi maestri (prenotazione consigliata dal sito www.fondazionecrc.it). Gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con lo Studio Feliz, coinvolgono diversi enti del territorio, dall’associazione “La scatola gialla” al METS Conservatorio di Musica G.F. Ghedini. Per maggiori informazioni www.fondazionecrc.it mail mostraicoloridellafede@gmail.com telefono 388/1162067. La mostra gratuita è aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.30, fino a .