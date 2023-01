Il 5x1000 alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra

“Con il tuo 5x1000 miriamo dritti al cancro e portiamo la radioterapia nel nostro territorio. Scrivi sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale 90041890048 della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra”.

Anche quest’anno, attraverso il 5x1000 delle tasse versate dai cittadini, continua la campagna della Onlus per portare la radioterapia nel territorio locale: chi è in cura non dovrà più sottoporsi a estenuanti spostamenti in altre strutture e potrà contare su strumenti all'avanguardia, che garantiscono terapie mirate e non invasive. Le prestazioni di radioterapia nel 2015 sono state 6.631, nel 2016, 6.700, nel 2017, 7.674: per questo è importante che il servizio sia disponibile e vicino a tutti.

“Il nostro obiettivo - spiega Luciano Scalise, direttore Generale della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus - è di mirare dritti al cancro. La radioterapia è fondamentale per il nostro territorio, con l’obiettivo di eliminare i disagi dei nostri concittadini. Dotare l’ospedale di un’arma per il futuro, concreta ed efficace contro il tumore, è il nostro sogno. Il progetto radioterapia continua ed è sempre più vicino al traguardo, ma abbiamo ancora bisogno di aiuto. Ecco perché chiediamo a tutti di devolvere il 5x1000 che tanto ci ha aiutato in questi anni”.

BRICIOLE DI STORIA

E’ passato un anno dall’inizio del nostro percorso e realizzare il servizio di radioterapia, nel nuovo ospedale a Verduno, sta diventando realtà. Grazie al contributo di tutti l’obiettivo è sicuramente più vicino. In particolare, hanno parallelamente sposato il nostro progetto la Regione Piemonte e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo i cui finanziamenti permetteranno all’Asl Cn2 di acquistare un acceleratore lineare. Molto resta ancora da fare alla Fondazione per completare l’allestimento della radioterapia con attrezzature d’avanguardia del valore di 2 milioni di euro: una TAC simulatore con kit laser per simulazione; gli applicativi per la realizzazione dei piani di trattamento e i sistemi di dosimetria per la fisica sanitaria; i presidi di immobilizzazione; l’arredo e l’umanizzazione degli spazi.

Dal 2009 ad oggi sono stati raccolti, grazie al 5x1000, 943.528,55 euro. I fondi sono stati tutti utilizzati per intervenire su alcune emergenze degli attuali due ospedali: le sale d’attesa del Dea delle strutture di Alba e Bra, la TAC e l’ecografo, il solleva pazienti elettrici a binario, l’acquisto dei letti elettrici, sono solo alcuni dei progetti realizzati. In futuro, invece, l’obiettivo è di rendere il nuovo ospedale a Verduno una struttura d’avanguardia. Negli ultimi anni, per quanto riguarda il 5x1000, la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus, grazie alla media di 6000 firme all’anno, si attesta come primo Ente in provincia di Cuneo e settimo nella Regione Piemonte per preferenze e contributo ricevuto.

“Nel 2015 - dichiara Emilio Barbero, presidente della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus - sono stati raccolti 181.535 euro che sono serviti all’acquisto del letti elettrici: intervento effettuato nel mese di ottobre 2017. I primi 130 sono in consegna ad inizio 2018 per ovviare alle condizioni in cui versano i letti attualmente in uso negli ospedali di Alba e Bra e per iniziare ad intraprendere l’addestramento del personale. Con la campagna 5x1000 di quest’anno il nostro obiettivo è quello di riuscire ad essere ancora più vicini alla nostra gente. La Fondazione riceve, la Fondazione restituisce, e grazie al contributo di tutti la radioterapia non resterà solo un progetto ma diventerà presto realtà. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che scriveranno nella loro dichiarazione dei redditi il nostro Codice Fiscale 90041890048. La vostra generosità è la nostra forza".

Per informazioni: https://www.fondazioneospedalealbabra.it/