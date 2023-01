La generosità delle penne nere di Bra per il territorio

Le feste natalizie hanno portato tanta solidarietà anche tra l’associazionismo e il mondo del volontariato braidesi. I membri dell’Associazione Nazionale Alpini di Bra hanno infatti devoluto il ricavato di alcune iniziative benefiche delle penne nere svolte nel corso del 2022 per aiutare i progetti dell’associazione concittadina.





In una piacevole serata conviviale presso la sede del gruppo, nell’omonima Via degli Alpini, i veterani alpini hanno accolto il dott. Nino Dutto, presidente di S.O.S. Bra chiama Bra, per effettuare la donazione.

Con l’occasione il fondatore e presidente ha avuto modo di raccontare come il sodalizio braidese, attivo da anni, è concretamente sempre più vicino ai problemi legati all’emarginazione dei ragazzi, alle famiglie più bisognose e a molte altre situazioni di grande disagio sul territorio comunale. Soprattutto in questi periodi di caro bollette e di crisi economica.

Proprio con lo spirito di aiuto del prossimo, che accomuna le due realtà associative, le penne nere hanno rinnovato il supporto alla struttura guidata dal dott. Dutto.

Tutto ciò anche a testimonianza del forte legame tra le due associazioni, sempre più solida nel tempo: proprio gli alpini dell’A.N.A. di Bra sono stati tra i primi tesserati dell’altro ente.

Quindi quale periodo migliore per la donazione se non durante le festività natalizie?

Il gruppo A.N.A. di Bra, guidato dal capogruppo Tino Genta, ringrazia ancora S.O.S. Bra chiama Bra e tutto lo staff per l’impegno svolto e per i progetti che prenderanno vita anche grazie al sostegno alpino.