Calcio Serie D: Fossano ancora ko, i blues cedono 3-1 in casa del Borgosesia

Il Fossano non riesce ad invertire la rotta nel primo impegno dell'anno nuovo ed esce sconfitto per 3-1 dalla trasferta in casa del Borgosesia.

Ai blues non basta il primo squillo di Alfiero dal suo ritorno, per il momentaneo 1-2 ad inizio ripresa, per portare a casa punti. Borgosesia tre volte in gol con Fossati (doppietta nel primo tempo) e Favale.

In classifica Fossano ultimo a quota 6 punti, il Borgosesia si porta a 23. Nell'altro anticipo pari a reti bianche tra Pont Donnaz e Chieri.

Domenica le altre partite, tra cui Legnano-Bra e lo scontro al vertice tra Sanremese e Sestri Levante.

LE PARTITE DELLA 20^GIORNATA

Borgosesia-Fossano 3-1

Pont Donnaz-Chieri 0-0

Domenica ore 14,30

Asti-Stresa

Castanese-Fezzanese

Castellanzese-Casale

Chisola-Ligorna

Derthona-Vado

Legnano-Bra

Pinerolo-Gozzano

Sanremese-Sestri Levante

CLASSIFICA: Sestri 49, Sanremese 35, Ligorna 34, Bra 32, Vado 31, Gozzano 29, Asti 28, Legnano 26, Derthona, Castanese, Borgosesia 23, Castellanzese, Chieri 22, Fezzanese, Pinerolo, Pont Donnaz, Casale 21, Stresa, Chisola 14, Fossano 6