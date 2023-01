Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino ancora sul podio, secondo posto nel gigante di Kranjska Gora

Ancora una grande Marta Bassino lascia il segno in Coppa del mondo.

La campionessa di Borgo San Dalmazzo è seconda, alle spalle di Valerie Grenier, nel gigante di Kranjska Gora, quinto appuntamento tra le porte larghe della stagione 22/23 di Coppa del mondo.

Marta, quarta a metà gara, recupera due posizioni e chiude con il tempo di 1:55.38, a 37 centesimi dall'austriaca.

Terza Petra Vlhova, poi Federica Brignone e Lara Gut Behrami.

Settimo podio consecutivo (cinque su cinque gare nella stagione in corso) di Marta in gigante, 26esimo totale in coppa del mondo nella sua carriera.

Domani si replica. Ancora un gigante sulla pista slovena, con identici orari: alle 9,30 via alla prima manche, seconda frazione alle 12,30.