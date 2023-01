Il ricordo di Gianluca Vialli attraverso l’arte del braidese Giovanni Botta

: uno dei simboli del nostro calcio, quello buono, quello che sa cadere, ma sa rinascere più forte di prima, Gianluca Vialli, ci ha salutati, lasciando come ricordo, tante emozioni.

Ma la sua incredibile carriera non finisce qui. Capocannoniere del Campionato Europeo Under 21 del 1986 e della Coppa Italia 1988-1989, vincitore dei tre principali tornei Uefa, Vialli ha vestito anche le maglie di Cremonese, dove ha disputato 103 partite segnando 23 gol, e Chelsea dove in 58 presenze ha realizzato 21 reti.

L’insegnamento che ci ha lasciato Gianluca Vialli è qualcosa di forte e condiviso, che si può racchiudere in questa sua frase: «La vita è per il 10% quello che ti accade, ma per il 90% come l’affronti».