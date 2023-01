Volley A2/F: prima sfida del 2023 per il Puma; La Lpm Bam Mondovì domani (ore 17) ospita la Picco Lecco

Attento Puma che questo Lecco non scherza! La Lpm Bam Mondovì si rituffa in Campionato dopo aver strappato al Montecchio la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Le ragazze di Solforati domani pomeriggio (ore 17) faranno il loro esordio negli impegni del nuovo anno, affrontando al PalaManera l’insidiosa formazione dell’Oro Cash Lecco, nel match valido per la 2^ giornata di ritorno di Regular Season.

La formazione lombarda è un’avversaria da prendere con le pinze e che in trasferta ha già raccolto ottimi risultati. Le ragazze dell’esperto coach Gianfranco Milano, infatti, lontano da Lecco hanno ottenuto tre vittorie e su campi non propriamente agevoli come Sassuolo, Albese Como e Montale. Tra le giocatrici più insidiose c’è l’opposto Martina Bracchi, che nelle 11 partite disputate fino a questo momento ha messo a segno 174 punti.

Da non sottovalutare neppure l’aspetto motivazionale: le lecchesi in classifica distano di un solo punto dal 6° posto, posizione che vale l’accesso alla Pool Promozione. Facile attendersi un Lecco battagliero e volenteroso di raccogliere un risultato positivo. La Lpm, d'altro canto, non vuole e non può concedere ulteriori regali alle avversarie. L’obiettivo, pertanto, non può che essere quello della vittoria.

Decortes e compagne dovranno approcciare bene al match e dovranno mantenere sempre alta la guardia. Le notizie dall'infermeria monregalese, tuttavia, non sono entusiasmanti: la palleggiatrice Ana Tiemi Takagui è ancora alle prese con il problema al ginocchio e dunque potrebbe restare a riposo o essere impiegata solo parzialmente. In ogni caso Beatrice Giroldi è pronta a prendere le chiavi della cabina di regia del Puma.

Potrebbe restare a riposo anche la schiacciatrice Alessia Populini, che nel match di Coppa Italia contro il Montecchio aveva accusato un lieve risentimento al ginocchio. Gli accertamenti strumentali fortunatamente non hanno evidenziato nulla di preoccupante, ma la schiacciatrice bresciana per questo turno potrebbe restare ferma ai box a scopo precauzionale. In tal caso si rivedrebbe in campo dal primo minuto Marika Longobardi, che affiancherebbe nell'asse laterale Laura Grigolo.

Come di consueto la partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Youtube di Volleyball World. Arbitri dell’incontro saranno Simone Cavicchi (La Spezia) e Marco Pasin (Torino). Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.