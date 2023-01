Volley A2M. Cuneo con Motta alla ricerca del primo successo in trasferta: stavolta è vietato fallire

Un momento della gara di andata contro Motta di Livenza, vinta da Cuneo per 3-0

Cuneo in campo stasera, sabato 7 gennaio, alle 18 per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato serie A2 Credem Banca.

La BAM Acqua S. Bernardo è impegnata sul campo di San Donà di Piave per affrontare l’ultima della classe, l’HrK Motta di Livenza che fino ad oggi ha conquistato appena 5 punti, frutto di una sola vittoria e 13 sconfitte. All'andata finì 3-0 per Cuneo.

I mottesi affronteranno la partita con due giocatori a mezzo servizio: il giovane Schiacciatore Andrea Schiro, reduce da una frattura ad un dito della mano e l’opposto brasiliano Secco Costa uscito malconcio dalla gara precedente contro Reggio Emilia, che si presenta con un ginocchio dolorante.

Potrebbero entrambi non essere a disposizione del tecnico Milo Zanardo, che è pronto a schierare il sestetto mandando in campo Acquarone in palleggio con Cavasin opposto, schiacciatori ricevitori Pol e Kordas, al centro la coppia Acuti e Trillini con il capitano Leo Battisti a fungere da libero.

Da parte sua Cuneo non ha più alibi. Dopo aver perso l’imbattibilità interna surclassati da Brescia nella prima di ritorno ed essere usciti anzitempo dalla Coppa Italia per mano di Vibo Valentia, gli uomini di Massimiliano Giaccardi si presentano in Veneto alla ricerca del primo successo stagionale lontano da casa.

I piemontesi stavolta non possono fallire.

Il presidente Gabriele Costamagna nell'intervista concessa a Targatocn l'ultimo giorno del 2022 è stato esplicito: "Nessuno è in discussione, ma ognuno faccia la propria parte: so di avere una squadra interessante, chiedo a tutti di dimostrarlo".

Per dimostrarlo non c'è che un modo: vincere contro Motta di Livenza. Anche perché, spesso, quando nessuno è discussione tutti lo sono...